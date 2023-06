Luana Piovani debocha após vitória na justiça contra Pedro Scooby: “Sem mordaça”

Atriz Luana Piovani surge ao lado da advogada e comemora vitória em processo contra o ex-marido e pai de seus filhos, Pedro Scooby

A atriz Luana Piovani (46) teve uma conquista nesta quinta-feira, 01. É que a loira teria vencido sua batalha judicial contra o ex-marido e pai de seus filhos, Pedro Scooby (33). Ela estava proibida pela justiça de falar sobre o surfista e ex-participante do BBB22, mas agora a censura chegou ao fim.

Luana surgiu em um vídeo ao lado de sua advogada, em que aparece desamarrando uma mordaça da boca, em tom de deboche, dando a entender que já pode mencionar o nome do ex-marido: “Uau, Dra. Maria, finalmente sem mordaça. Agora volto a ser a comunicadora que sempre fui, com todos meus direitos preservados”, a atriz declarou.

Luana também aproveitou para agradecer o apoio dos fãs durante o ‘período de trevas’: "Mas com a graça de Deus, a maturidade serve pra alguma coisa. Então vamos colocar luz no que merece, obrigada! Eu celebro e sei que muitas de vocês celebram também. Obrigada pela força", a loira concluiu sem revelar mais detalhes sobre o processo.

Vale lembrar que Pedro processou Luana no início deste ano. Segundo a atriz, o motivo seria a exposição que ela fez nas redes sociais por conta da postura dele como pai. Na época, ela cobrou publicamente o atraso no pagamento da pensão dos três filhos do casal. Desde então, ela não podia mencionar o nome do ex-marido.

Pais dos pequenos Dom, de 11 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 7, Pedro e Luana foram casados entre 2013 e 2019. Atualmente, os herdeiros do casal vivem em Portugal com a mãe. Além disso, o surfista também é pai de Aurora, que tem apenas cinco meses, fruto de seu atual casamento com a modelo Cintia Dicker.

