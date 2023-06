Luana Piovani faz desabafo sobre situação do seu namoro: 'Acha que é fácil?'

Vivendo um romance com Lucas Bittencourt, Luana Piovani abre o jogo sobre como anda o relacionamento: 'É difícil'

A atriz Luana Piovani abriu o jogo sobre como anda o seu namoro com Lucas Bittencourt. Discreta com seu relacionamento, ela contou que a relação está bem, mas também enfrenta seus desafios por causa da rotina dela, que é mãe de três crianças e está brilhando na carreira na TV em Portugal.

Nas redes sociais, ela abriu uma caixinha de perguntas com os fãs e um seguidor perguntou sobre como anda o namoro dela. Então, ela revelou como se sente com esse assunto. “Ah, o namoro está bom, mas também está ruim, né? Você acha que é fácil segurar essa onda do meu combo? Não é", disse ela.

E completou: "Ele tenta ser o mais compreensível, mas é dificil. Porque agora, inclusive, as crianças ficam só comigo, a minha carreira graças a Deus em Portugal está cada vez melhor. Então eu estou cada vez mais ocupada, no meu tempo extra fora trabalho acaba que eu tenho que ficar o tempo todo com as crianças, porque não tenho mais com quem dividir".

Por fim, ela refletiu sobre sua fase atual na vida. "Eu sempre meio que administrei de longe, mas agora é mão na massa total. É difícil, uma pressão e tanto. Ainda sou uma pessoa que estou aqui, falando, me exponho, compro briga que não é minha. Não é fácil. Tem bife mas tem osso aí para roer", contou.

Luana Piovani aparece de biquíni na web

Há poucos dias, a atriz Luana Piovani (46) esbanjou sua boa forma ao aparecer apenas de biquíni estiloso em imagens nas redes sociais. A estrela surgiu com um modelito estilo hot pants e com estampa no top.

O modelito destacou a barriga reta e sarada dela, suas pernas torneadas e o decote poderoso. Nos comentários das imagens, ela foi muito elogiada pelos seguidores.