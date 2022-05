Luana Piovani dá beijão no namorado em nova foto

Luana Piovani esbanja romantismo ao mostrar novas fotos com o namorado, Lucas Bittencourt

CARAS Digital Publicado em 17/05/2022, às 13h16

A atriz Luana Piovani (45) mostrou o seu lado romântico nesta terça-feira, 17, nas redes sociais. Ela compartilhou fotos em clima de romance com o namorado, Lucas Bittencourt (31), durante um jantar a dois.

Eles apareceram trocando um beijo e carinhos enquanto aproveitavam a noite juntos.

Luana e Lucas assumiram o namoro em janeiro de 2021 e, desde então, fazem raras aparições juntos nas redes sociais. Ela vive em Portugal com os três filhos, Dom (10), Bem (6) e Liz (6), frutos do relacionamento com o surfista e ex-BBB Pedro Scooby (33).

Fotos de Luana Piovani com Lucas Bittencourt:

Desabafo de Luana Piovani

Nesta semana, Luana Piovani desabafou nas redes sociais após receber comentários dos fãs dizendo que ela parecia triste. "Vocês sabem que eu fico boba de ver vocês comentando minha foto aí, agora vocês estão falando que eu estou tristinha. Deixa eu falar uma coisa para vocês: a vida não é uma propaganda da Vivo não viu gente?", disparou ela.

Em seguida, Piovani explicou que não anda tão animada nas redes sociais porque tem preocupações no dia a dia. "Eu tenho saudades dos meus filhos, eu tenho saudades dos meus pais, tenho saudades dos meus amigos. Eu faço conta, fico pensando se vai dar certo o trabalho, então é isso! Às vezes a gente está cansada, eu, por exemplo, agora estou exausta porque eu malhei igual uma condenada. Então, gostem das coisas mais naturais. Eu sei que vocês ficam preocupados, mas está tudo lindo! A vida só não é uma propaganda da Vivo", finalizou.