Luana Piovani comemora 2º lugar do filho em campeonato de skate: "Muito orgulhosa"

Luana Piovani usou as redes sociais para celebrar colocação do filho, Dom, em campeonato de skate: "Que bom que ele voltou para o Brasil"

Neste sábado, 1, Luana Piovani celebrou o retorno do filho Dom ao skate, após ele se mudar de Portugal. Fruto do antigo casamento com Pedro Scooby, ele ficou em segundo lugar no campeonato que participou neste final de semana e a atriz comentou nas redes sociais sobre a importância do menino estar no Brasil com o pai.

"Meu filho voltou bombando pro game do skate. Ele pegou segundo lugar ontem no campeonato, e eu tô muito feliz porque me deixava muito triste vê-lo radicalmente tendo abandonado o skate aqui em Portugual. Que bom que ele voltou para o Brasil e está apaixonado de novo e está com toda a garra do mundo. Estou muito orgulhosa, muito feliz, porque ele é muito talentoso. Não era justo, por um trauma qualquer, abandonar o skate", declarou ela nos Stories do Instagram.

"Eu te amo, Dom. Estou longe, mas 'leio' todos os seus passos e sigo pedindo para que Deus te abençoe e proteja. O futuro é logo ali", escreveu, orgulhosa.

A declaração foi feita aproximadamente um mês após Piovani criticar os cuidados de Scooby com o menino no Brasil. “Meu filho está há 20 dias no Rio e ainda não foi pra escola. Pra vacas que acham ele o máximo, pegue a senha", disse ela no Instagram, enquanto o surfista estava no Rio Grande do Sul pafra prestar auxílio às vítimas da tragédia no estado.

Além do skatista, de 12 anos, Luana Piovani e Pedro Scooby são pais dos gêmeos Bem e Liz, de 8.

Luana Piovani cobra o ex, Pedro Scooby, ao alfinetar Neymar Jr após troca de farpas

A atriz Luana Piovani gravou um novo vídeo nas redes sociais após trocar farpas com o jogador de futebol Neymar Jr. Agora, ela citou até o ex-marido, Pedro Scooby, para cobrar um posicionamento dele sobre a PEC da privatização das praias, que foi o motivo do início do atrito com Neymar.

"Quero saber o que o Pedro acha disso porque ele é amigo do ignóbil, mas vive de praia. Ele é a favor ou contra a privatização das praias? Vocês não estão curiosos para saber? Eu tô", disse ela no final do vídeo.

Antes disso, ela refletiu sobre a repercussão do seu atrito com o atleta. "Vim agradecer pelo carinho e pela preocupação que vocês tiveram comigo. Recebi milhões de mensagens. O ignóbil é seguido por praticamente metade do planeta Terra [221 milhões de seguidores]. Agora, que pena que nossos adolescentes estão tão sem discernimento. Será que é o sonho do menino pobre ficar trilionário? Será que são nossas escolas que não repetem mais os alunos e eles saem meio analfabetos? É bastante preocupante", comentou.

Então, ela disse que o assunto não atingiu sua vida pessoal. "Vim dizer que está tudo sob controle. As coisas que acontecem nas redes sociais não interferem na minha vida. Eu tenho uma vida muito comum. Trabalho com teatro, e as pessoas que vão me assistir ao vivo não têm nada a ver com a fan base dele. Pena que todo mundo que é contra a privatização das praias foi atacada por essa fan base bitolada e provavelmente invejosa desse 'ídolo'", declarou.