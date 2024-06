Luana Piovani cobra o ex, Pedro Scooby, ao alfinetar Neymar Jr após troca de farpas

Luana Piovani volta a citar o climão com Neymar Jr em novo vídeo e cita o ex-marido, Pedro Scooby, ao cobrar um posicionamento

A atriz Luana Piovani gravou um novo vídeo nas redes sociais após trocar farpas com o jogador de futebol Neymar Jr. Agora, ela citou até o ex-marido, Pedro Scooby, para cobrar um posicionamento dele sobre a PEC da privatização das praias, que foi o motivo do início do atrito com Neymar.

"Quero saber o que o Pedro acha disso porque ele é amigo do ignóbil, mas vive de praia. Ele é a favor ou contra a privatização das praias? Vocês não estão curiosos para saber? Eu tô", disse ela no final do vídeo.

Antes disso, ela refletiu sobre a repercussão do seu atrito com o atleta. "Vim agradecer pelo carinho e pela preocupação que vocês tiveram comigo. Recebi milhões de mensagens. O ignóbil é seguido por praticamente metade do planeta Terra [221 milhões de seguidores]. Agora, que pena que nossos adolescentes estão tão sem discernimento. Será que é o sonho do menino pobre ficar trilionário? Será que são nossas escolas que não repetem mais os alunos e eles saem meio analfabetos? É bastante preocupante", comentou.

Então, ela disse que o assunto não atingiu sua vida pessoal. "Vim dizer que está tudo sob controle. As coisas que acontecem nas redes sociais não interferem na minha vida. Eu tenho uma vida muito comum. Trabalho com teatro, e as pessoas que vão me assistir ao vivo não têm nada a ver com a fan base dele. Pena que todo mundo que é contra a privatização das praias foi atacada por essa fan base bitolada e provavelmente invejosa desse 'ídolo'", declarou.

Leo Dias opinou sobre Luana Piovani

O colunista Leo Dias surpreendeu ao opinar sobre a troca de farpas entre Luana Piovani e Neymar Jr nas redes sociais. Ele se pronunciou durante o programa Fofocalizando, do SBT, nesta sexta-feira, 31, e criticou a atitude da atriz.

Dias apontou que Piovani teria errado ao falar sobre a vida pessoal de Neymar durante sua crítica nas redes sociais. "A Luana Piovani pode até ter razão na frase inicial, no intuito do vídeo, que é defender contra a privatização das praias brasileiras. Ela está no direito dela, está tudo bem. Mas ela erra no tom, ela erra na quantidade de agressões pessoais, ela erra criticando o cara como pai”, disse ele.

E completou: "Quem é ela para criticar o cara como pai? Ela criticando ele como jogador. Gente, pelo amor de deus, ela erra criticando a vida pessoal dele. Entra na discussão só em relação às praias. A Luana erra no tom e, infelizmente, ela só aparece hoje em polêmica”.