Lorena Queiroz atuará com o irmão, Enrico: "Muito feliz"

A atriz Lorena Queiroz e seu irmão, Enrico, estão no elenco do espetáculo Peter Pan

Lorena Queiroz (11) voltará aos palcos no espetáculo Peter Pan!

No novo trabalho, a atriz terá uma companhia muito especial: seu irmão Enrico, que fará sua estreia como ator.

O projeto, promovido pela Five School e que retrata a fábula do menino que se recusava a crescer, criada por J. M. Berrie, os dois interpretarão os irmãos Wendy e Miguel.

"Meu irmão nunca foi muito chegado ao mundo artístico, mas, agora, começou a ter mais vontade de conhecer, acho que muito pelo meu incentivo... Fazer uma peça junto com ele me deixa muito feliz! Somos irmãos na vida real e seremos na peça, isso é muito bacana", disse Lorena, confessando que está ansiosa com o novo desafio e que está ajudando o irmão com os textos.

O espetáculo, que ainda não tem previsão de estreia, tema direção de Cyntia Falabella, responsável pelo processo de preparação da dupla. "Fico toda orgulhosa quando alguém elogia o Enrico. O amor de irmão é algo muito forte, não tem jeito. Sou e sempre serei a maior incentivadora dele", completou a atriz.

No Instagram, Lorena também falou sobre a estreia do irmão. "Enrico você não imagina como eu estou feliz e orgulhosa de você. Sua primeira peça de teatro vai ser comigo!!!!! Meu irmão na vida e na arte. Sou muito grata por ter você na minha vida, por ser essa pessoinha tão especial pra nós! Obrigada @cynthiafalabella e @agenciafivecasting por esse presente!!!!", escreveu ela.

