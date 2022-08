Lore Improta é surpreendida com noite romântica feita por Léo Santana: "Não precisamos de datas especiais"

Lore Improta recebe noite romântica surpresa preparada por Léo Santana e declara todo o seu amor pelo maridão

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 11h51

Nós não temos dúvidas sobre o amor e o carinho que Lore Improta e Léo Santana têm pelo outro! A prova disso veio na manhã desta sexta-feira, 12, onde a dançarina publicou um texto declarando todo o seu amor pelo maridão.

Na postagem, a mãe da pequena Liz, de apenas um ano, mostrou detalhes uma surpresa preparada pelo cantor: uma noite romântica rodeada de flores e muita comida: "Ontem cheguei em casa do trabalho (sem dormir, praticamente) e meu marido tinha preparado um jantar surpresa para mim. Comprou as flores que eu amo, decorou uma mesa linda e convidou um chef para fazer uma das minhas comidas favoritas", detalhou a modelo.

Ainda na postagem, ela aproveitou o momento para falar sobre a admiração e o carinho que eles possuem um pelo outro e que não existe data certa para celebrar o amor: "Mas, na minha cabeça não era uma data 'especial' para ele fazer algo assim para mim e por isso eu fiquei um tempo pensativa tentando lembrar se eu tinha esquecido de algo, já que sempre me atento para essas datas", contou.

"E mal sabia ele que com essa atitude me fez lembrar que não precisamos de datas especiais para celebrar o nosso amor, podemos e devemos celebrá-lo todos os dias. Te amo muito, obrigada por ser esse parceiro que cuida com tanto carinho da nossa família. Te amo vida @leosantana (Lilica participou também)", finalizou ela.

Logo após a postagem, Léo Santana também declarou todo o seu amor pela mãe de sua filha, não deixando o romantismo de lado: "Feliz por saber que você gostou, Neni", disse ele citando seu apelido carinhoso completando com um "eu te amo".

Lore Improta recebe noite romântica surpresa preparada por Léo Santana:

