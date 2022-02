Lore Improta e Léo Santana celebram 1 ano de casados com viagem romântica: ''Primeiro de muitos''

Lore Improta e Léo Santana fizeram uma viagem romântica para celebrar 1 ano de casados

CARAS Digital Publicado em 20/02/2022, às 18h33

Neste domingo, 20, Lore Improta(28) e Léo Santana (33) estão completando 1 ano de casados e decidiram embarcar para uma viagem super romântica para celebrar esse momento.

O casal registrou o momento e publicou uma série de cliques em suas redes sociais onde eles aparecem em um clima de muito romance.

No post de Lore, ela mostrou um pouco do quarto do hotel que estão hospedados, com uma série de enfeites especiais e com um café da manhã completo. Na legenda, ela escreveu: "1 ano de casados nesse lugar mágico! Parece que estamos dentro de um quadro. Te amo vida! O primeiro de muitos".

Já Léo mostrou alguns cliques que o casal fez ainda na cama, logo após acordar e se derreteu por sua amada: "1 ano do SIM! Te amo Neni. Deus nos conceda muitos anos juntos, nos livrando e nos protegendo e nos dando sabedoria pra seguirmos".

Rapidamente, os seguidores dos artistas passaram a comentar no post: "Aproveita seus lindos", disse um. "Amores da minha vida!", falou outro. "Seus lindos. Todo amor do mundo", escreveu um terceiro.

Confira os posts que Lore Improta e Léo Santana fizeram para celebrar o primeiro ano de casados:

