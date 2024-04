Longe da TV, Regina Duarte quer despertar preservação do verde com artes plásticas

Atriz Regina Duarte recebe amigos e admiradores na abertura da segunda exposição individual Novas Faces da Natureza, na quinta-feira, 4, em São Paulo

A atriz, produtora e diretora de teatro Regina Duarte (77) se prepara para receber amigos e admiradores na abertura da segunda exposição individual Novas Faces da Natureza, que será realizada na próxima quinta-feira, 4, a partir das 17h, na galeria do artista Roberto Camasmie, nos Jardins, em São Paulo. Dos dias 5 a 30, as telas da artista estarão disponíveis para visitação, sempre de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados, das 10h30 às 14h. Em entrevista à CARAS Brasil, ela fala sobre sua dedicação às artes plásticas/botânicas. "É calmante, relaxante", confessa.

Em fevereiro de 2023, enquanto passava férias no Rio de Janeiro, Regina se despertou para um novo ciclo de vida - repleto de folhas, frutos, flores, sementes e cascas do caule das árvores. Com técnicas de colagem, estes materiais ganham uma nova vida pelas mãos da artista, um novo sentido. E é assim que ela se redescobre na identidade com a Natureza Botânica. "Quero que o público perceba a homenagem que estou fazendo com este meu louvor à natureza. A flora brasileira e nossa gloriosa agricultura merecem. Estamos carentes de mais consciência de que plantas geram não só o oxigênio de que dependem nossas vidas, mas também são nossa nutrição. Espero que minha arte possa despertar um novo olhar para a preservação do verde não só no Brasil mas em todo o planeta", diz a artista.

Atualmente, Regina tem se sentido atraída por retratar figuras humanas por meio da botânica. “Acho que a atriz em mim anda me estimulando em reproduzir pessoas e personagens", comenta a artista, que ainda revela o que sente e pensa quando está produzindo. "Acho que a primeira coisa em que penso é equilibrar a distribuição das folhas, flores e sementes no papelão. Depois, me concentro em cuidados para não danificar nada no processo de espalhar a cola. Fico imaginando, também, se meus fãs vão gostar. Na maior parte do tempo não penso em nada e acho que isso é o que chamam de meditação. É calmante, é relaxante", destaca.

Regina Duarte se reencontrou nas artes plásticas - Divulgação/Caio Kitade

Longe da TV desde 2017, Regina revela o que mais ouve das pessoas quando são surpreendidas por suas obras. "Recebo muitos elogios e há também quem não diga nada. Tem gente que olha a obra, olha para mim com admiração e olha de novo para a obra. É uma aprovação silenciosa que me deixa alimentada de alegria. Nem sempre se precisa de palavras para se sentir abraçada", fala.

E o que será que ajuda a atriz a se inspirar para criar? Ela explica: "Organizo os elementos que vão fazer parte da obra. Em seguida, vou fazendo de um jeito que me parece intuitivo. Minha funcionária baiana que está comigo há mais de 40 anos diz que pareço "manifestada" (risos). Eu realmente fico mergulhada num outro universo, distinto da realidade. E é viciante, gente".

Desde outubro do ano passado, Regina tem participado de quatro mostras coletivas – com uma média de 4 a 6 obras expostas. Agora, a convite de Roberto Camasmie, fará sua segunda exposição individual. “Quando o Camasmie veio até o meu estúdio para formalizar o convite de expor em sua galeria, viu um rosto que eu tinha por ali. Era uma senhorinha com cabelos brancos feitos com barbante numa folha de Amendoeira-da-praia que eu tinha encontrado no chão, já com dois buracos que sugeriam dois olhos, um mais alto que o outro. O título da obra veio fácil: A Vovó do Picasso", relembra.

"O Camasmie se ligou naquela figura e logo sugeriu que eu deveria fazer mais coisas assim. Em seguida, me convidou para uma colab em seu estúdio. A partir de uma foto minha, ele tinha feito um desenho e finalizamos juntos a obra com cabelos de folhas e flores. Amei o resultado e a experiência me estimulou a prosseguir na linha dos personagens", completa.

O artista plástico Roberto Camasmie é reconhecido pelos retratos que tem feito ao longo de seus 50 anos de carreira, tanto de famosos quanto de anônimos. Ele iniciou sua carreira profissionalmente pintando retratos em preto e branco de personalidades do circuito social de São Paulo e Rio de Janeiro.

Em sua trajetória, já pintou desde atrizes como Sophia Loren e Catherine Deneuve até a princesa Diana e várias personalidades brasileiras. Com seu estilo realista, segue retratando celebridades de diversos setores da sociedade.

Regina Duarte posa com suas obras - Divulgação/Caio Kitade

PRIMEIRO ÓLEO

Regina Duarte revela que seu meu primeiro óleo aconteceu logo depois que a filha Gabriela Duarte (49), também atriz, nasceu. "Passei a quarentena pós-parto num sítio e entre uma mamada e outra, reproduzi uma foto da família reunida para o almoço da Páscoa. A partir de então, sempre que tinha uma folga entre um trabalho e outro na TV ou no teatro, voltava às telas e as tintas”, diz.

Sobre a quantidade de obras, ela tem realizado menos com mais detalhes. “A profusão de intenções nas folhas e com as folhas faz com que cada obra leve o quíntuplo do tempo para se dar como acabada. O processo de evolução em transformar folha em gente é fascinante”, conta. A respeito da apresentação dos trabalhos, ela emenda: "Algumas vezes tenho substituído o papelão por telas e isso pede molduras diferentes das que tenho usado até aqui”.

A exposição ficará aberta para visitação na Roberto Camasmie Art Gallery, localizada na Rua Bela Cintra, 1992, esquina com a Alameda Lorena, nos Jardins.