Liziane Gutierrez conta que gastou R$ 5 milhões em procedimentos estéticos

Ex-fazenda Liziane Gutierrez relembrou a intervenção no rosto que deu errado e falou valores

A ex participante da 'Fazenda' Liziane Gutierrez falou sobre seus procedimentos estéticos e cirúrgicos. Ela afirmou que gastou o equivalente a R$ 5 milhões nessas intervenções.

Ao 'Podcalizando', novo podcast do SBT, ela comentou sobre o procedimento que deu errado. Gutierrez realizou com um dentista mineiro.

"Eu não teria feito a harmonização. No começo ele [o doutor] afirmava que era alergia, mas eu tenho laudos que mostram que foi o excesso do produto. Não sou médica, não sou dentista então se alguém falar que vai colocar 100 ml de produto no meu rosto vou falar ok, porque não sou eu que tenho que saber", exemplificou.

Gutierrez comentou como reage às críticas sobre seu rosto."Geralmente eu ignoro. Eu não respondo, mas às vezes eu entro no perfil e falo 'compra um espelho, quer um pix para comprar um?'"

A influenciadora ainda falou sobre a polêmica com Lucas Souza, ex de Jojo Todynho. Ela afirmou que após dar uma nota sete para a performance sexual de Lucas em um outro podcast, ele negou que eles passaram a noite juntos e a bloqueou de todas as redes sociais. Ela mostrou aos apresentadores do 'Podcalizando' um vídeo em que os dois estariam na cama e um deles sem roupa.

