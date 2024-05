Lívia Andrade enche mais um avião particular de doações: 'Não pode parar'

Após levar um avião carregado pessoalmente para o Rio Grande do Sul, Lívia Andrade enche mais uma aeronave com medicamentos e faz apelo aos fãs

A apresentadora Lívia Andrade está ajudando pessoalmente como pode nas doações para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Após levar um avião cheio de coisas até o Sul, a loira compartilhou nesta sexta-feira, 10, mais um vídeo convocando seus fãs e seguidores.

A integrante do Domingão Com o Huck contou que estaria enviando mais uma aeronave, mas agora repleta de medicamentos. A famosa então aproveitou sua visibilidade para inspirar outras pessoas a fazerem o que podem também e falou sobre como está fazendo para suas doações chegarem aos necessitados.

"O trabalho por aqui não para e nem pode parar! Com amor, carinho, respeito e transparência! Vocês atenderam aos nossos pedidos aqui em SP e as doações de vocês estão chegando aqui na @voaraviation . MUITO OBRIGADA FAMÍLIA, vocês me surpreenderam. O @phillipesimoes e os voluntários estão fazendo um belíssimo trabalho, para que tudo chegue o mais rápido possível! CONTINUEM POR FAVOR!", disse ela.

Na quarta-feira, 08, Lívia Andrade encheu um avião particular e foi para Canoas, no Rio Grande do Sul, e em Itapema, em Santa Catarina, levar várias caixas com mantimentos.

Assim como ela vários outros famosos estão arrecadando e enviando os itens necessário. O youtuber Felipe Neto arrecadou quase R$ 5 milhões para os 220 purificadores de água. O ex-BBB Davi continua no local e comprando carretas com a ajuda dos fãs.

Matteus arrecada 5 toneladas de alimentos e bate R$ 55 milhões

O ex-BBB Matteus não para de arrecadar doações para seu estado, o Rio Grande do Sul. Em Parintins ao lado de Isabelle, ele participou de um evento, no qual foi homenageado e ainda conseguiu mais ajuda para os gaúchos.

Em sua rede social, o estudante de Engenharia Agrícola postou um vídeo mostrando como foi o momento ao lado dos conterrâneos de sua amada e agradeceu as cinco toneladas de alimentos. Além disso, Matteus já conseguiu mais de R$ 55 milhões com sua vaquinha ao lado de outros influenciadores. Leia mais aqui.