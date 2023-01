Lima Duarte come macarrão com ouro e ostenta: "Servidos?"

Lima Duarte surgiu em um vídeo exibindo a refeição caríssima e polêmica

Lima Duarte (92) chamou a atenção dos seguidores ao mostrar um vídeo com sua refeição do dia. O ator surpreendeu nesta sexta-feira, 06, ao exibir um prato com macarrão e uma folha de ouro.

"Servidos?", ofereceu ele na legenda da publicação feita nas redes sociais. Nas imagens, ele ainda diz: "Ouro. ouro".

O vídeo causou furor entre os seguidores que encheram a publicação de mensagens. "Que isso, seu Lima?", se surpreendeu a fã. "Opa, que delícia", publicou outra. "Lindo", elogiou um terceiro.

A refeição com ouro foi popularizada pelo restaurante de um famoso chef, que oferece a opção de um bife coberto pelo metal por R$5 mil e de hambúrgueres no mesmo estilo por R$700.

Cobrir um pedaço de carne ou massa com folha de ouro "não melhora o sabor nem altera a qualidade", disse o chef ao portal 'The Sun'. Para ele, o serviço é um luxo que alguns estão dispostos a pagar.

Lima Duarte presta homenagem no aniversário da bisneta, Clara Duarte

Dia de comemoração! Lima Duarte também usou as redes sociais para comemorar mais um ano de vida de sua bisneta. Ana Clara Winter completou 25 anos e ganhou uma homenagem especial.

Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou uma foto ao lado da bisneta, feita durante os bastidores da novela Além da Ilusão, da Rede Globo.

No folhetim, Lima deu a vida a Afonso Camargo, pai de Heloísa, interpretada por sua neta Paloma Duarte (45), e Ana Clara viveu a personagem da mãe em cenas de flashback.

"Iniciando a semana celebrando mais um ano de vida da minha bisneta, com quem eu tive a oportunidade recente de contracenar na novela "Além da Ilusão". Feliz aniversário!", celebrou Lima Duarte na legenda da publicação.