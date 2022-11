Jogadores comem carne folheada a ouro diretamente da Copa do Mundo no Catar

Ronaldo, Gabriel Jesus e Bremer aproveitam Copa do Mundo no Catar para visitar restaurante de luxo e comer carne folheada a ouro

Os jogadores brasileiros não estão para brincadeira! Na última terça-feira, dia 29, alguns jogadores da atual seleção brasileira e um grande craque do futebol aproveitaram a Copa do Mundo 2022, que está acontecendo diretamente do Catar, para visitar um restaurante luxuoso que virou meme na internet.

A famosa churrascaria Nusr-Et viralizou na internet após o jeito excêntrico do chef Salt Bae, principalmente ao dar o toque final nos seus pratos com um pouco de sal, e dos preços exorbitantes das refeições disponíveis no menu. A iguaria mais conhecida é a famigerada peça de carne com uma generosa camada de ouro em folhas por cima.

O filé, que vem acompanhado de uma folha de 24 quilates de ouro, custa cerca de mil dólares, aproximadamente 5 mil reais na cotação atual. O zagueiro Bremer aproveitou a oportunidade para visitar o restaurante com a mulher e a filha e postou o relato nas suas redes sociais. Gabriel Jesus e Ronaldo Fenômeno também estiveram no mesmo local.

Os jogadores Sergio Busquets, Marcos Llorente, Carvajal, Koke, Marco Asensio, Jordi Alba, Gavi, Hugo Guillamon, Pedri e Pau Torres, da seleção espanhola também marcaram presença e apareceram na rede social oficial do chef Salt Bae.

Jogadores experimentam carne folheada a ouro - Instagram

Jogador da seleção fica só de cueca em plena Copa do Mundo no Catar

Outro jogador brasileiro que viralizou na internet foi o novo queridinho dos torcedores, Richarlison. Após a vitória do Brasil em cima da Suíça, durante o jogo da Copa do Mundo que aconteceu na última segunda-feira, dia 28, o jogador resolveu ficar só de cueca e tirar a bermuda usada durante o jogo para presentear os torcedores.

Enquanto deixava o estádio, após a partida, o jogador recebeu esse pedido inusitado e resolveu fazer a alegria da torcida. A cena gravada pelo youtuber Enaldinho viralizou na internet através dos fãs do craque, que vibraram ao ver o físico de Richarlison.