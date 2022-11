Richarlison fica só de cueca e presenteia torcedores após vitória do Brasil

Richarlison aproveita o clima de vitória para ficar só de cueca e presentear torcedores com a bermuda usada no jogo do Brasil x Suíça

Após a vitória do Brasil em cima da Suíça, durante o jogo da Copa do Mundo que aconteceu na última segunda-feira, dia 28, o jogador Richarlison (25) resolveu expressar toda a sua felicidade. Com a classificação para as oitavas de final, o famoso “pombo”, que já estava sem camisa, ficou só de cueca e tirou a bermuda usada durante o jogo para presentear os torcedores.

Enquanto deixava o estádio, após a partida, o jogador recebeu esse pedido inusitado e resolveu fazer a alegria da torcida. A cena gravada pelo youtuber Enaldinho viralizou na internet através dos fãs do craque, que vibraram ao ver o físico de Richarlison.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Enaldo Lopes ♣️ (@enaldinho)

Jogador Richarlison revelou que ficaria com a cantora Anitta

Richarlison conquistou o coração dos brasileiros após fazer dois gols no jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar. Depois disso, seu nome surgiu em várias polêmicas e curiosidades levantadas pelos fãs do jogador. Uma delas, descoberta a partir de uma entrevista antiga, está dando o que falar!

Há alguns meses, ele contou que ficaria com a cantora Anitta se ela tiver interesse nele.

Em uma participação em uma live no canal Pilhado, do YouTube, o atleta contou que teria interesse na Girl From Rio. Richarlison foi questionado se já tinha ficado com Anitta e ele negou, mas demonstrou o seu interesse. “Rapaz, peguei não. Mas se ela quiser, eu quero”, disse ele, que ainda brincou: “Depois que eu ganhar a Copa do Mundo, eu pego ela”.