Lexa surge em jantar romântico com Ricardo Vianna após boatos de término

Após esclarecer os boatos de um possível término com Ricardo Vianna, a cantora Lexa mostrou uma noite especial ao lado do namorado

A cantora Lexa quebrou o silêncio e veio a público comentar sobre os rumores do possível término de seu namoro com o ator Ricardo Vianna. Na última terça-feira, 23, através das redes sociais, a artista prontamente negou as informações e assegurou que o romance continua firme e forte.

Em seu Instagram, ela surgiu ao lado do amado e declarou: "Povo perguntando: 'Lexa, não está mais postando por que?'. Um, que ele foi trabalhar e outra, porque sei lá, não postei mesmo. Aí posta demais e falam, se não posta, perguntam. Tá tudo bem, só não estou postando muito. Eu nunca disse que estava solteira", explicou.

Durante a noite, Lexa aproveitou o tempo livre e saiu com Ricardo para um jantar romântico. Apaixonados, o casal fez questão de compartilhar alguns registros do momento especial. Ela ainda revelou aos seguidores que está aprendendo muitas coisas com o namorado, inclusive a gostar de vinhos.

"Estou aprendendo a tomar vinho! Já aprendi muitas coisas com o Ricardo. Pelo Ricardo ser budista, ele é um cara muito energizado, aí eu aprendi muito a ativar isso dentro de mim. Ele também me ensinou a nadar com tubarão e agora a tomar vinho", declarou a cantora.

Lexa abre álbum de fotos de viagem com namorado em Noronha

A cantora Lexa mostrou que curtiu a sua virada de ano ao máximo em Fernanda de Noronha. Em suas redes sociais nesta quarta-feira, 10, a artista abriu o álbum de fotos de sua viagem ao lado de seu namorado, o ator Ricardo Vianna.

Em seu perfil oficial do Instagram, a musa compartilhou alguns cliques encantadores com seu amado, enquanto exibiu os lindos cenários do local escolhido para sua viagem. Nos registros, os dois surgiram agarradinhos enquanto curtiam alguns dias de praia.

Na legenda da publicação, Lexa celebrou os dias de folga e ainda lembrou que a cidade faz parte da história do seu namoro, que se iniciou durante uma viagem dos dois. "Noronha é amor. Que delícia estar aqui, faz parte da nossa história", escreveu ela.

Nos comentários, Ricardo se declarou para sua namorada. "Amor, eu te amo tanto! Obrigado por se permitir enxergar o lugar que eu mais amo com tanto carinho. Seu sorriso me encanta, a confiança que teve no mar foi apaixonante, conheceu grandes amizades que tenho nessa vida, foi mágico! Eu te amooooo!!!", disse ele.

Confira a publicação: