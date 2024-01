Lexa abre álbum de fotos de viagem com namorado em Noronha: "Que delícia"

Lexa abre álbum de fotos de sua viagem de fim de ano para Fernanda de Noronha e relembra sua história com o namorado, Ricardo Vianna; confira!

A cantora Lexa mostrou que curtiu a sua virada de ano ao máximo em Fernanda de Noronha. Em suas redes sociais nesta quarta-feira, 10, a artista abriu o álbum de fotos de sua viagem ao lado de seu namorado, o ator Ricardo Vianna.

Em seu perfil oficial do Instagram, a musa compartilhou alguns cliques encantadores com seu amado, enquanto exibiu os lindos cenários do local escolhido para sua viagem. Nos registros, os dois surgiram agarradinhos enquanto curtiam alguns dias de praia.

Na legenda da publicação, Lexa celebrou os dias de folga e ainda lembrou que a cidade faz parte da história do seu namoro, que se iniciou durante uma viagem dos dois. "Noronha é amor. Que delícia estar aqui, faz parte da nossa história", escreveu ela.

Nos comentários, Ricardo se declarou para sua namorada. "Amor, eu te amo tanto! Obrigado por se permitir enxergar o lugar que eu mais amo com tanto carinho. Seu sorriso me encanta, a confiança que teve no mar foi apaixonante, conheceu grandes amizades que tenho nessa vida, foi mágico! Eu te amooooo!!!", disse ele.

Confira a publicação:

Namorado de Lexa leva bronca de fã após cantada

No último dia 2, o ator Ricardo Vianna, namorado de Lexa, se irritou o levar uma "bronca" de um fã da cantora por culpa de um comentário. Nas redes sociais, o artista reagiu ao puxão de orelha e se revoltou.

Tudo começou quando ele elogiou a artista. “Minha gostosa!”, escreveu ele que levou um puxão de orelha de uma fã que considerou o comentário preconceituoso. “Ela não é sua, nem de ninguém, ela é dela mesmo, ela tá com você é diferente, ah vá tipo de homem machista chamar mulher de gostosa e falar que é dele”, escreveu ela.

Ao ver a mensagem, Ricardo Vianna partiu pra cima da seguidora. “Vai pescar e procurar o que fazer. A gente não pediu a sua opinião e nem sabe quem você é, então vai procurar serviço. Quem sabe você pode conhecer uma pessoa e amar na vida, vai entender como é bom. Pessoa amarga, ignorante, burra e recalcada”, escreveu.