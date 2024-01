Namorado de Lexa leva bronca de fã após cantada e se revolta: "Ignorante"

Namorado de Lexa leva bronca de fã e se revolta com comentário; ele ganhou o apoio dos fãs após a declaração

Namorado da cantora Lexa, o ator Ricardo Vianna acabou se revoltando nas redes sociais nesta terça-feira, 2. É que ele reagiu com perplexidade ao levar uma "bronca"de um fã da cantora por culpa de um comentário.

Tudo começou quando ele elogiou a artista. “Minha gostosa!”, escreveu ele que levou um puxão de orelha de uma fã que considerou o comentário preconceituoso. “Ela não é sua, nem de ninguém, ela é dela mesmo, ela tá com você é diferente, ah vá tipo de homem machista chamar mulher de gostosa e falar que é dele”, escreveu ela.

Ao ver a mensagem, Ricardo Vianna partiu pra cima da seguidora. “Vai pescar e procurar o que fazer. A gente não pediu a sua opinião e nem sabe quem você é, então vai procurar serviço. Quem sabe você pode conhecer uma pessoa e amar na vida, vai entender como é bom. Pessoa amarga, ignorante, burra e recalcada”, escreveu.

Fãs de Lexa concordaram com o ator e saíram em defesa do casal. “Então não posso nem dizer ‘meu amor’ para o meu esposo? Porque ele não é meu?”, questionou uma. “Olhe sinceramente, o povo da internet tá cada vez pior”, disse outra fã. “O povo se incomoda com cada coisa”, afirmou uma terceira.