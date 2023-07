Lexa e Guimê fazem mais uma viagem pós-reconciliação: 'Animada demais'

Lexa postou foto do casal curtindo a primeira classe e mistério sobre o destino do casal

Depois de reatarem o casamento, Lexa e MC Guimê se preparam para mais uma viagem juntos. Fazendo mistério com o destino do casal, a cantora postou uma sequência de fotos nas redes sociais com a legenda: "Vamos. Animada demais pra essa trip”.

Na foto eles aparecem sentados na primeira classe do avião, cheios de malas. Nos stories, a artista afirmou que eles vão passar por 10 horas de voo e ainda brincou “Eu programei toda a viagem o Guimê provavelmente nem sabe para onde ele está indo, só entrou no avião e vai”.

A cantora ainda contou que criou uma conta especial no Instagram onde vai mostrar bastidores da viagem com mais detalhes para não encher sua conta normal de story, brincou a cantora ao revelar na outra conta que a primeira parada da viagem tem como destino Paris!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Instagram Pessoal de Viagens da Lexa (@tripdalexa)

Lexa defende Guimê em programa

Neste último sábado, 8, a cantora Lexa acabou sendo alvo de diversas críticas nas redes sociais. A artista aproveitou sua participação no Altas Horas para defender Guimê, abrindo o jogo sobre o que aconteceu durante o Big Brother Brasil 23, se emocionando ao amenizar o que o funkeiro fez dentro do confinamento.

Em certo momento, o apresentador do programa, Serginho Groisman, perguntou como que a cantora descobriu sobre a situação que envolvia a influenciadora digital e intercambista mexicana Dania Mendez, que foi apalpada por Guimê durante uma festa do reality show da TV Globo.

“Eu estava fazendo uma festa, também. Quando tudo começou a acontecer, sendo sincera, eu me enchi de tranquilizante. Eu fiquei completamente atordoada. Eu conheço muito bem ele e sei que ele também não tava muito em si. Eu lembro que meu amigo, o Rafael, que é o melhor amigo dele, tava morando comigo, ele desligou a TV, me abraçava, eu gritava, tive vários ataques. Tive até apagão dissociativo, é quando você esquece. Eu tenho poucas lembranças desse dia”, contou Lexa.

De acordo com Lexa, o problema foi a quantidade de álcool que Guimê ingeriu na festa. “É um erro e ponto, ele sabe disso. Mas a bebida realmente, quando você perde a mão, ela traz desgraça”, contou.