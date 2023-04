Lexa divide cliques raros ao lado do irmão e relembra infância: "Cuidamos um do outro"

A cantora Lexa mostrou alguns passeios que fez ao lado do irmão, Isaac Araújo, e se declarou para o rapaz

A cantora Lexa (28) usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira, 28, para compartilhou alguns cliques raros ao lado de seu irmão, Isaac Araújo.

Em seu perfil oficial no Instagram, ela publicou fotos curtindo momentos especiais com o rapaz, e explicou que eles decidiram revisitar alguns locais que iam quando eram crianças após saírem do enterro do avô de Isaac. Os dois, vale dizer, são filhos de pais diferentes.

"Hoje foi um dia diferente, fomos ao enterro da avó (por parte de pai) do meu irmão e fizemos desse dia o mais leve possível, revisitamos locais quando éramos crianças, a sorveteria que íamos, o ponto jovem que fica em Icarai e a pracinha que brincávamos", contou a cantora.

Lexa seguiu contando detalhes dos lugares que revisitou com Isaac. "Eu e meu irmão sempre cuidamos um do outro, sempre foi assim, nessa época ainda não tínhamos nossa princesa, Wenny, e vivemos muitas coisas… estudamos no IEPIC um colégio público que íamos andando todos os dias", recordou.

Ela completou a postagem se declarando."Deus é bom o tempo todo! Dessa vida levamos os bons momentos, te amo muito meu irmão amado, Isaac, espero que seu dia tenha sido um pouco menos doloroso", disse ela, fazendo um desabado. "Venho vivendo dias difíceis, mas Deus está no controle de tudo."

Desabafo

Mais cedo, Lexa apareceu nos stories do Instagram para fazer um desabafo. Ela contou que estava voltando do velório de uma pessoa da família do seu irmão e refletiu sobre a atual fase de sua vida.

"Eu não sei nem explicar esses últimos meses na minha vida. Nenhuma palavra definiria. Mas eu acho que a resiliência vai ser a minha melhor amiga. Estou tentando falar para descontrair também para não ficar nessa vibe, mas a gente perdeu uma pessoa da família do meu irmão."

"Nós somos filhos de pais diferentes e é uma pessoa que fez parte da minha vida, mas estamos vivendo um dia chato. O dia está chovendo e está feio, meio que acompanhando o nosso humor", afirmou.

