Lexa compartilha retrospectiva de 2023: "Ano que me fez ser forte”

2023 foi um ano agitado para Lexa; a cantora reuniu diversas cenas de shows, viagens, curtição e romance com o namorado, Ricardo Vianna

Lexa aproveitou o dia de Natal para compartilhar uma retrospectiva com os melhores momentos de 2023 e refletir sobre o que espera do ano que vem. Em ano marcado pelo fim do casamento de cinco anos com MC Guimê, diversas viagens, shows e o início do atual namoro com o ator Ricardo Vianna, a cantora de 28 anos abriu o coração em vídeo que reúne várias cenas felizes.

"Retrospectiva 2023! Que ano… Foi o ano que me fez ser forte na marra…Foi uma loucura, mais de 10 países, shows pelo Brasil inteiro, momentos bons e uns nem tanto…Obrigada Deus, que 2024 seja o melhor ano de nossas vidas", escreveu na legenda.

Nos comentários, fãs exaltaram a trajetória da funkeira. "Isso mostra o quanto você é forte sem perder o seu brilho e seu sorriso lindo", escreveu um perfil, "Que lindaaa", escreveu outra conta, “Você brilhou muito esse ano, se permitiu várias coisas novas e viu o quanto é maravilhoso. Então só continue”, desejou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

Vale lembrar que Lexa começou o ano de 2023 torcendo por MC Guimê no BBB 23, da Globo, mas se decepcionou com ele, que foi acusado de importunação contra uma participante do reality show. Os dois se separaram por um breve período e reataram, mas o romance não vingou e eles anunciaram a separação definitiva. Com isso, ela voltou a morar no Rio de Janeiro depois do fim do casamento e engatou um novo romance. Atualmente, ela namora com o ator Ricardo Vianna.

Lexa faz transformação no cabelo

Lexa está com novo visual! Nesta quinta-feira, 14, ela revelou que mudou a cor dos fios para entrar em 2024 com o pé direito após viver uma fase mudanças em sua vida durante o ano de 2023. Nas redes sociais, a estrela mostrou que se despediu dos fios loiros e aderiu ao cabelo em tom de castanho escuro. Inclusive, ela falou sobre a decisão de mudar.

"Olha isso, gente! Estou de visual novo. Pintei meu cabelo com uma tintura zero amônia. Depois de tudo o que eu vivi nesse ano, acho legal a gente fechar com uma transformação, uma nova vibe, uma nova energia”, disse ela.