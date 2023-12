Lexa aproveita passeio com filha de seu namorado, Ricardo Vianna

Curtindo um descanso no fim do ano, Lexa aproveita passeio com seu namorado, Ricardo Vianna, e a filha de 8 anos do ator, Cecília; confira!

A cantora Lexa está mais do que apaixonada por seu novo namorado, o ator Ricardo Vianna. Nesta quarta-feira, 27, a artista surgiu curtindo um passeio com a filha de seu amado, a pequena Cecília, de 8 anos. Nas redes sociais, os três posaram juntinhos dentro do carro.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a ex-esposa de MC Guimê publicou um curto vídeo com o pai e filha. No registro, Ricardo apareceu dirigindo o carro, a cantora fez biquinho para a câmera e a menina posou com a namorada do pai no banco de trás do carro.

Lexa e Ricardo Vianna assumiram seu relacionamento em novembro deste ano, logo após o término do casamento de sete anos da artista. Desde então, os dois vem publicando vários registros de seu namoro nas redes sociais. Recentemente, eles passaram o Natal juntos na casa da mãe da cantora.

Confira a publicação:

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Lexa compartilha retrospectiva de 2023

A cantora Lexa aproveitou o dia de Natal para relembrar os melhores momentos de seu ano. Em suas redes sociais, ela compartilhou uma retrospectiva para seus seguidores e refletiu sobre o que espera de 2024.

Em ano marcado pelo fim do casamento de cinco anos com MC Guimê, diversas viagens, shows e o início do atual namoro com o ator Ricardo Vianna, a cantora de 28 anos abriu o coração em vídeo que reúne várias cenas felizes.

"Retrospectiva 2023! Que ano… Foi o ano que me fez ser forte na marra… Foi uma loucura, mais de 10 países, shows pelo Brasil inteiro, momentos bons e uns nem tanto… Obrigada Deus, que 2024 seja o melhor ano de nossas vidas", escreveu na legenda.

Nos comentários, fãs exaltaram a trajetória da funkeira. "Isso mostra o quanto você é forte sem perder o seu brilho e seu sorriso lindo", escreveu um perfil. "Que lindaaa", escreveu outra conta. “Você brilhou muito esse ano, se permitiu várias coisas novas e viu o quanto é maravilhoso. Então só continue”, desejou uma terceira.