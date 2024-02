Letticia Munniz revela história emocionante com fã e descarta participar do BBB

Em entrevista à CARAS Brasil, Letticia Munniz explicou boatos envolvendo convite para o BBB e revela detalhes de produção para o Baile Vogue

Dona de uma história inspiradora, a modelo e influenciadora Letticia Munniz (33) confessa que às vezes ainda é difícil entender o impacto que carrega com sua imagem. Com mais de um milhão de seguidores apenas no Instagram, ela tem celebrado as conquistas e reconhecimento de seu trabalho dentro do mercado. Em entrevista à CARAS Brasil, ela conta como segue se emocionando com os relatos de pessoas que admiram seu trabalho.

"[A carreira] não é fácil, é muita luta, mas esse retorno das pessoas faz na minha vida valer a pena", diz a assistente de palco do Domingão com Huck, da TV Globo, que esteve presente no luxuoso Baile Vogue no último sábado, 3, no Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

"Ontem eu fui jantar no restaurante, aí a garçonete me entregou um papelzinho que tava falando assim: 'Muito obrigada, você me ajuda muito, você mudou muito a minha vida'. Eu fico emocionada só de falar, porque é uma sensação tão única, tão maravilhosa, que às vezes eu fico até sem acreditar no impacto que realmente causo na vida das pessoas", confessa.

Desde que o Big Brother Brasil passou a convidar famosos para participar do reality, Letticia constantemente é alvo de especulações envolvendo o programa. Esclarecendo os boatos, ela garante que nunca chegou a ser convidada e acredita mesmo que tudo faz parte de uma torcida dos fãs.

"Todo ano eu entro nas listas não-oficiais, acho muito engraçado. As pessoas pedem muito para eu ir. Acho que, na verdade, elas querem essa representatividade do meu corpo e das minhas falas, mas eu nunca pensei em ir", afirma a criadora de conteúdo.

Letticia completa dizendo que a alta exposição do reality é algo que ela não conseguiria administrar e por isso não se imagina aceitando o convite. "Mesmo que a minha vida já tenha uma certa exposição, ela é controlada", diz.

"Lá é o Brasil inteiro e até de fora, falando de você, das suas atitudes, da sua vida. Começam a surgir coisas, pessoas aparecem para falar isso ou aquilo. Acho que eu não conseguiria lidar com isso. Acho que eu não teria a menor condição de lidar com essa tensão das pessoas falando de mim", avalia.

NO BAILE VOGUE

Pela terceira vez no Baile Vogue, Letticia Muniz está mais que craque no que precisa para entregar o look perfeito. Neste ano, ela contou com a ajuda da stylist Larissa Benevenuto, que preparou um visual icônico inspirado no tema galaticka.

Usando um look todo em metais e feito à mão da marca Jalaconda, ela conta que começou a organização para a festa dias antes. "Fiquei muito feliz, porque a gente conseguiu fazer as fotos antes do dia do baile. Porque a gente começa a se arrumar quase de manhã, para dar tempo de fazer as fotos e editar. E neste ano, pela primeira vez, eu consegui fazer as fotos antes".