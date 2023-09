Em pose de yoga, Letícia Spiller arranca elogios dos seguidores e incentiva: 'Foco e perseverança! Bora?'

Meta do dia

Letícia Spiller mostrou resultado de dedicação na prática, que exige muita força, equilíbrio e foco

Letícia Spiller, que busca ter uma vida equilibrada, com o seu bem-estar como prioridade, chamou atenção dos seguidores ao colocar o corpo para jogo de biquíni durante um passeio a Sirinhaém, em Pernambuco, com um grupo de amigos, no último fim de semana.

Na foto, Letícia praticando yoga em cima de uma rocha mostrando serenidade. A prática, que é amada por vários famosos, envolve exercício físico, mental e espiritual. "Meta do dia: começar a semana com foco e perseverança! Bora?", escreveu a atriz na legenda da imagem.

Nos comentários, Letícia foi alvo de elogios dos fãs. "Perfeita", disse um. "Tão linda", destacou outra. "Primeira vez que vejo uma sereia se alongar", acrescentou um. "Que espetáculo de mulher", babou outro. "Maravilhosa", afirmou uma. "Uau! Belíssima", falou um.

50 anos de Letícia Spiller

Com uma carreira de sucesso na teledramaturgia brasileira, Letícia Spiller falou sobre a chegada das cinco décadas e o sentimento que esse marco traz.

"A mulher que eu fui ontem me apresentou a mulher que sou hoje, o que me deixa empolgada para conhecer a mulher que me tornarei amanhã! Vivo esse processo da vida agradecendo cada marca que a vida deixa, cada sinal de que o amadurecimento faz parte de uma construção! Agradeço a essa menina da foto, por ter se tornado essa mulher de 50 anos que sou hoje!", refletiu recentemente nas redes sociais.

Letícia Spiller não abre mão dos cuidados com o corpo (Foto: Reprodução Instagram)

Para manter a pele, cabelo e o corpo em harmonia, Letícia já declarou em entrevista que não abre mão de rituais de cuidados. Segundo a artista, ela alia a rotina saudável a procedimentos estéticos, que são orientados por sua dermatologista. Além de tratamentos, Spiller acredita que a prevenção é a chave para alcançar um corpo e mente em equilíbrio.