Leticia Spiller resgata foto ousada de quando tinha 40 anos: ''Mulherão''

Já na casa dos 50, Leticia Spiller resgata foto cheia de atitude de quando tinha 10 anos a menos

A atriz Leticia Spiller aproveitou o clima de tbt na rede social e resgatou um clique de seu passado. Aos 50 anos, a famosa então relembrou uma foto que tirou durante um ensaio enquanto estava na casa dos 40.

Sempre deslumbrante, a loira surgiu arrasadora no registro cheio de atitude. Usando apenas uma camisa branca, Leticia Spiller chamou a atenção ao protagonizar o momento ousado fazendo carão e dando um show de beleza.

"Bom dia! #tbt #40emais", disse ela ao relembrar o momento. Nos comentários, a famosa logo recebeu uma chuva de elogios. "Mulherão", admiraram os fãs. "Uau", exclamaram. "Belíssima como sempre", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Leticia Spiller chamou a atenção ao aparecer em um tronco de árvore. De costas e na praia, ela esbanjou suas curvas deslumbrantes no registro tirado em um lugar inusitado.

Em junho, a famosa completou 50 anos de vida. Em entrevista ao Conversa com Bial, a atriz refletiu sobre a nova fase em sua vida. "Eu tive aquele famoso questionamento dos 30, já tive dos 40 também, agora dos 50, que é justamente essa coisa do: ‘Onde estou? Como estou? Para onde vou?’", disse ela.

Veja a foto do passado de Leticia Spiller:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Spiller (@arealspiller)

'Vejo meus 50 anos como um presente', diz Leticia Spiller sobre pressão estética

Com um extenso currículo de produções, a atriz Leticia Spiller está vivendo a melhor fase para chegar aos 50 anos. Com projetos para serem lançados em 2023, a artista aproveita sua conexão com a natureza, com os filhos e foca seu bem-estar, sem se preocupar com a pressão sob seu corpo e aparência. "Vejo os meus 50 anos como um grande presente, uma caminhada de escolhas felizes."

Em conversa exclusiva com a CARAS Brasil, Leticia Spiller afirma que não deixa a pressão da sociedade etarista a atingir . A artista afirma que enxerga as cobranças quanto ao corpo, rugas e até mesmo fios brancos no cabelo, mas que está aproveitando os frutos e privilégios que seu trabalho a deu, e está feliz por completar os 50 anos ao lado dos filhos Pedro Novaes (26) e Stella Loureiro (12).

Bastante reservada quanto à vida pessoal, a atriz conta que tem muito orgulho da carreira que seu filho, Pedro, fruto do relacionamento com Marcello Novaes (60), seguiu. Spiller afirma que, apesar de ter sido criado livre para escolher qual carreira gostaria de seguir, seu filho se jogou no mundo das artes, tendo atuado em novelas como Malhação, e também no comando da banda Fuse, seguindo a música como seu grande amor.