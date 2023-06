Letícia Spiller presta linda homenagem no aniversário da mãe: "91 anos"

Atriz Letícia Spiller faz aparição inédita ao lado da mãe e celebra aniversário com uma linda declaração; confira!

A atriz Letícia Spiller encantou os seguidores ao compartilhar uma foto raríssima ao lado da mãe, Dona Valery, que completa 91 anos nesta sexta-feira, 02. A estrela aproveitou a data especial para prestar uma homenagem especial para a matriarca.

Na ocasião, ela aparece curtindo o momento ao lado dos familiares e posou para a selfie agarradinha com a senhora."Ela preenche nosso coração e sempre nos faz dar boas gargalhadas! É um privilégio ter você por perto mãezinha, poder conversar, trocar ideias abraços , sorrisos , receber tua benção e olhar de cuidado todos os dias . Agradeço tua existência! Esplêndida! Mulher maravilhosa! Te amamos infinito Valery ", declarou ela com muito amor e carinho na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs se derreteram e deixaram mensagens de felicitações para a mãe da atriz. "Parabéns! Que seu dia seja todo especial, ao lado das pessoas que você mais ama e principalmente na companhia Daquele que mais te ama: Jesus!", desejaram alguns. "Tia Valery meu anjo! Feliz aniversário!", disseram outros.

Recentemente, a atriz impressionou com novas fotos de sua viagem pelas Maldivas. É que a loira compartilhou cliques curtindo o local paradisíaco em grande estilo e roubou a cena ao surgir de roupa de banho vermelha.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE LETÍCIA SPILLER:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Spiller (@arealspiller)

Há poucos dias, Leticia Spilleraproveitou o dia ensolarado no Rio de Janeiro para ir à praia com a filha caçula, Stella, de 12 anos, fruto de seu relacionamento com Lucas Loureiro. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz publicou uma foto em que aparece de biquíni lado da herdeira. No registro, as duas estão sentadas na areia, enquanto aproveitam a linda paisagem.

Ao mostrar o passeio, Spiller celebrou o momento entre mãe e filha. "Dias de verão no Rio, na melhor companhia e contemplando o que há de mais lindo! Bom fim de semana!", desejou a artista na legenda da publicação.