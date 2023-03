Leticia Spiller curte dia na praia com a filha, Stella: "Melhor companhia"

A atriz Leticia Spiller encantou os fãs ao mostrar um clique do passeio que fez com a filha caçula

Leticia Spiller(49) aproveitou o dia ensolarado no Rio de Janeiro para ir à praia com a filha caçula, Stella (12), fruto de seu relacionamento com Lucas Loureiro.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz publicou uma foto em que aparece de biquíni lado da herdeira. No registro, as duas estão sentadas na areia, enquanto aproveitam a linda paisagem.

Ao mostrar o passeio, Spiller celebrou o momento entre mãe e filha. "Dias de verão no Rio, na melhor companhia e contemplando o que há de mais lindo! Bom fim de semana!", desejou a artista na legenda da publicação.

Os seguidores encheram a postagem de elogios. "Lindas", disse uma seguidora. "Cada vez mais a sua cara, Spiller", falou outra. "Melhor coisa do mundo é estar perto de quem a gente ama, né? Aproveitem", comentou uma fã. "Sua menina está linda", escreveu mais uma.

Além de Stella, Leticia também é mãe de Pedro Novaes (26). O menino é fruto de seu relacionamento com o ator Marcello Novaes (60).

Confira a foto de Leticia Spiller com a filha, Stella:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Spiller (@arealspiller)

Novo trabalho

Após um tempo longe das telinhas, desde a última novela que fez na Globo, O Sétimo Guardião, de 2018, a atriz Leticia Spiller está gravando um novo projeto! Ela volta à emissora na nova série do Globoplay, Veronika.

No Instagram, a artista mostrou alguns registros das gravações da produção em que aparece ao lado de parte do elenco da trama, como o cantor Belo (48), Marcello Melo Jr. (35), que participa como o policial Mikhael, que interpreta em Arcanjo Renegado, e André Luiz Miranda. "Um pouquinho do que rolou nas últimas semanas; A chapa esquentou para a delegada Marina Terra no morro do São Jeronimo!", escreveu Spiller.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!