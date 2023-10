Leticia Colin surpreende ao resgatar clique antigo com Cauã Reymond

A atriz Leticia Colin recordou uma foto de 2002, quando atuou com Cauã Reymond em 'Malhação'

Leticia Colin surpreendeu os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 25, ao compartilhar duas fotos ao lado do ator Cauã Reymond. A primeira foi tirada durante um encontro que aconteceu nesta última terça-feira, 24, e a segunda é de quando eles atuaram juntos na novela 'Malhação', em 2002, da Globo.

Ao postar os registros no feed do Instagram, a atriz contou que decidiu antecipar o TBT, quando os usuários resgatam cliques antigos normalmente as quintas-feiras. "Adiantando o #tbt porque esse realmente… É babado. Quem lembra da gente nessa edição de #Malhação em 2002? #Kailani e #Maumau. Descrição: Eu e Cauã Reymond ontem e 23 anos atrás!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os internautas amaram a lembrança. "Eu amava essa Malhação", disse uma seguidora. "Meu Deus, eu não lembrava que era você. Lindos", escreveu outra. "Minha adolescência todinha numa foto", falou uma fã. Cauã também comentou com alguns emojis de coração.

Na Malhação de 2002, Reymond interpretava o surfista Maumau. Ele também era um dos alunos novos do colégio Múltipla Escolha e se tornou amigo de Cabeção (Sérgio Hondjakoff). Já Colin interpretava Kailani, filha de César (Kadu Moliterno).

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Colin (@leticiacolin)

Vídeo do primeiro encontro de Leticia Colin com o marido chama a atenção

A atriz Leticia Colin e o ator Michel Melamed viraram assunto na internet por causa da repercussão de um vídeo antigo deles. Os dois apareceram demonstrando uma grande química durante a gravação do programa Bipolar Show, do Canal Brasil, no que foi o primeiro encontro deles.

Isso porque os dois se paqueraram durante a gravação e o clima chamou a atenção dos internautas. Em um trecho do vídeo, ele diz: "Sabe que eu me apaixonei por você?". Então, ele completa dizendo que se apaixonou por uma personagem que ela fez. Logo depois, ele pergunta qual programa define a vida sexual dela, e ela afirma: "Mais Você". Saiba mais!