Letícia Colin apoia críticas à Travessia em relação o uso de tecnologia nas novelas

Letícia Colin curtiu uma publicação criticando a trama tecnológica de Glória Perez

A atriz Letícia Colin (33), que está vivendo a personagem Vanessa em 'Todas as Flores', parece não ter gostado muito da história de 'Travessia', novela da Globo que chegou ao fim na noite desta sexta-feira, 05.

O último capítulo da trama de Gloria Perez repercutiu nas redes sociais, e um usuário do Twitter escreveu: "Acho que já podemos torcer para que a Globo nunca mais permita que os autores tentem abordar de novo tecnologia nas novelas, né?".

Como exemplo, ele citou Travessia e as novelas Tempos Modernos, Morde & Assopra e Geração Brasil. A publicação teve mais de 6 mil curtidas -- e uma delas foi da atriz global. A curtida foi o suficiente para internautas apontarem que ela concorda com a frase, e também não quer mais ver novelas como Travessia na tela da Globo. Ela recebeu apoio de fãs.

"Se a Letícia Colin está de um lado, eu estou no mesmo", disse uma seguidora. "Se tem uma atriz que eu amo, é a Letícia Colin", escreveu outra.

Acho que já podemos torcer pra que a Globo nunca mais permita que os autores tentem abordar de novo tecnologia nas novelas, né? pic.twitter.com/ygXbSJ0s9F — luis (@oboynoveleiro) May 3, 2023

Rosto do bebê de Chiara no último capítulo gera comentários

Os telespectadores ficaram em choque com a aparência do bebê de Chiara (Jade Picon) e Ari (Chay Suede) no último capítulo da novela Travessia, da Globo. O rosto do bebê gerou repercussão na internet após ter sido criado com computação grávida.

O público não aprovou a aparência do bebê e criticou a cena. Na trama, Chiara apareceu com o bebê no colo pouco após aceitar criá-lo. Na sala da casa do pai, ela revelou o nome da criança, que recebeu o nome do avô, e o rosto do bebê foi revelado.

Nas redes sociais, os internautas fizeram críticas. “Ficou horrível”, disse um. “Que coisa absurda”, afirmou outro. “Mal gosto total substituir um bebê humano por isso”, comentou mais um. “A Globo perdeu contato com mães de recém-nascido para contatar e fazer algumas cenas? Agora é só esses bebês de CGI... É uma vergonha”, declarou outro.

.