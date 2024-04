Leonardo manda recado para Belo após separação de Gracyanne: "Larga ou aceita"

Leonardo manda recado para Belo e dá uma dica para o cantor durante sua separação de Gracyanne Barbosa; saiba o que ele falou!

O cantor Belo e a musa fitness Gracyanne Barbosa estão se separando após 16 anos juntos. Com isso, a pagodeiro recebeu um recado do sertanejo Leonardo, que lhe mandou uma dica sobre como lidar com essa situação complicada.

Em entrevista ao portal Leo Dias no último domingo, 21, o marido de Poliana Rocha falou sobre a suposta traição de Gracyanne Barbosa. Na ocasião, ele aconselhou Belo sobre uma possível reconciliação entre o ex-casal.

"Nessa situação ou você larga pra sempre ou você aceita pra sempre. Mas esse ‘aceitar’ ai, eu acho que é um aceitar contínuo. O chifre vai vir com mais força ainda. Mas eu só acredito no chifre quando você vê. Tenho a prova, tá aqui", disse o cantor.

Após Leo Dias dizer que Gracyanne chegou a admitir a traição para ele, Leonardo deu sua opinião sincera sobre o assunto. "Então é porque acabou o amor então, cumplicidade. Tá na hora então de cada um pegar sua estrada", disse Leonardo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Vale lembrar que Gracyanne Barbosa negou ter sido infiel ao ex-marido e afirmou já estar separada de Belo quando se envolveu com outro homem. "Nós não estávamos mais juntos quando aconteceu de eu me envolver com outro. Não existia cobrança entre nós. Mas ele, mesmo assim, me perdoou. Nós não somos mais nem amigos. Depois do que rolou, nos afastamos", contou a musa em entrevista ao Lucas Pasin, do Splash Uol.

Personal nega traição e aponta manipulação de Gracyanne e Belo

Nos últimos dias, o personal trainer Gilson Oliveira foi apontado como o motivo do fim do casamento de Gracyanne Barbosa e Belo. O professor, que treinava com ela na academia, foi colocado como o pivô do término da relação da musa fitness, mas segundo ele as coisas não são bem assim.

Após prometer se pronunciar, o educador físico foi defendido por seu advogado Joabs Sobrinho que afirmou em um vídeo enviado ao Splash, do UOL, que Gilson e Gracyanne tiveram uma relação consensual "entre adultos livres" e que "não houve traição".

Segundo a versão do personal trainer e sua defesa, ele está sendo usado para alavancar os novos trabalhos de Belo como a turnê do Soweto."Belo não precisava disso, muito menos Leo Dias, trazendo uma situação a público de forma totalmente distorcida. Nós iremos corrigir todas essas injustiças", alegam apontando também o jornalista Leo Dias.