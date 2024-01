Leonardo divide opiniões após mandar Virgínia ‘calar a boca’: ‘Nem ele aguenta’

Leonardo se envolve em polêmica ao pedir para a nora, Virgínia Fonseca, 'calar a boca' durante a gravação de publicidade; veja o vídeo

Nesta quarta-feira, 03, o cantor Leonardo se viu no centro de uma nova polêmica envolvendo uma de suas noras, Virgínia Fonseca. Durante a gravação de uma publicidade, o sertanejo acabou mandando ela "calar a boca". O vídeo, que foi compartilhado pela própria influenciadora digital, dividiu opiniões nas redes sociais.

Em seu stories do instagram, a esposa de Zé Felipe apareceu promovendo sua marca de cosméticos, quando foi surpreendida pela voz do sogro ao fundo. Leonardo interrompeu o vídeo para gritar ‘cala a boca’ duas vezes, incomodado com o falatório. Virgínia ficou de boca aberta, mas deu risada com a atitude do sogro e respondeu em tom de brincadeira.

"Tá reclamando, né?”, a loira rebateu e contou que colocará a fragrância do sogro em liquidação depois da resposta afiada: “O próximo perfume é o seu. Vou colocar o perfume do Leonardo”, disse a influenciadora, que está curtindo um período de recesso ao lado da família na propriedade do sogro, a Fazenda Talismã, em Goiás. Por fim, ela mostra o sogro colocando a mão na cabeça ao fundo.

Nas redes sociais, o vídeo repercutiu e dividiu opiniões. Alguns internautas acreditam que tudo não passou de uma piada da família, enquanto outros acharam a atitude bastante desrespeitosa: “Imagina ser mandada calar a boca assim por um sogro… eu chorava”, uma admiradora comentou. “Gente, ele tá brincando”, disse mais uma. "Ela ficou sem jeito, eu também ficaria", opinou uma terceira.

Alguns admiradores também saíram em defesa do cantor sertanejo: “Nem ele aguenta”, disse um seguidor. “Também o cara vai pra descansar ainda tem que aguentar ela falando o dia inteiro e os amigos dela que ela carrega pra todo lugar”, apontou outro. "A fazenda, que era o lugar que ele tirava para descansar, virou essa zona”, disse mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Para quem não acompanha, Virginia é casada com um dos seis herdeiros do cantor. A influenciadora oficializou sua união com Zé Felipe no civil pouco antes da chegada primeira filha. Juntos, eles são pais de Maria Alice, de dois aninhos, e de Maria Flor, de apenas um. Apesar da polêmica, Virginia e Leonardo são afetuosos e já protagonizaram diversos momentos em família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia passou outro perrengue na fazenda do sogro:

Além da pequena ‘desavença’ com o sogro, a influenciadora acabou passando outro perrengue durante sua estadia na Fazenda Talismã. É que ela aproveitou o período de descanso para colocar o bronze em dia, mas acabou exagerando na exposição ao sol e compartilhou o resultado em suas redes sociais nesta quarta-feira, 03.

Na beira da piscina da propriedade gigantesca do sogro, Virgínia surgiu usando um biquíni verde neon, exibindo seu corpo escultural. Além da beleza e da definição intensa, outro detalhe não passou despercebido pelos seguidores: os ombros queimados e a marquinha intensa da roupa de banho da influenciadora, confira o clique.