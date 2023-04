Lembra dele? Jacaré do 'É o Tchan' surge em foto rara com a mulher e os filhos

Hoje com 50 anos, Jacaré do 'É o Tchan' aparece em foto com a família; eles moram no Canadá

Lembra dele? Eterno ícone do grupo É o Tchan, o dançarino Jacaré apareceu neste final de semana em fotos raríssimas com a esposa e as duas filhas. Eles estão em férias no Canadá, país no qual decidiram morar há alguns anos.

Ao lado de Gabriela Mesquita e dos dois filhos, Gabriel e Beatriz, eles moram no país desde 2016. "O que um baiano leva para a montanha de neve? Arrasta para o lado para entender! Estamos na cidade do pé grande, neve bombando em pleno abril", disse a esposa do ex-dançarino.

Aos 50 anos, ele continua igualzinho à época em que integrou o grupo ao lado de Carla Perez, Sheila Mello e Scheila Carvalho. Hoje ele vive uma vida discreta e se dedica ao turismo local.

Recentemente, ele inclusive ganhou uma declaração de Carla Perez, que relembrou a foto de um encontro recente deles e falou de sua admiração pelo amigo. “Meu irmãozinho, parabéns. Meio século não é para qualquer um, não. Sempre fui sua fã, agora, sou ainda mais, não só do artista, mas também do mardião e paizão. Oramos para que Deus abençoe você e sua família cada vez mais com saúde, paz, amor, alegria e harmonia! Você é merecedor de tudo e muito mais”, disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Mesquita (@gabimesq)

PRESENÇA VIP

O ex-bailarino Edson Cardoso, o Jacaré, do grupo É O Tchan, fez uma participação especial no show do grupo Babado Novo em Vancouver, no Canadá. Ele esteve presente no evento Chega Mais Summer e subiu no palco para dançar ao lado da cantora Mari Antunes.

Jacaré adorou a oportunidade de voltar a sentir o carinho do público durante um show após anos longe dos palcos. Os fãs ficaram empolgados com a participação especial dele, que relembrou os sucessos da década de 1990 da banda baiana.