Jacaré participa do show de Mari Antunes, do Babado Novo, no Canadá

Ex-bailarino do É O Tchan, Jacaré faz participação no show da banda Babado Novo

CARAS Digital Publicado em 15/06/2022, às 15h32

O ex-bailarino Edson Cardoso, o Jacaré, do grupo É O Tchan, fez uma participação especial no show do grupo Babado Novo em Vancouver, no Canadá. Ele esteve presente no evento Chega Mais Summer e subiu no palco para dançar ao lado da cantora Mari Antunes.

Jacaré adorou a oportunidade de voltar a sentir o carinho do público durante um show após anos longe dos palcos. Os fãs ficaram empolgados com a participação especial dele, que relembrou os sucessos da década de 1990 da banda baiana.

Vale lembrar que a banda Babado Novo está completando 20 anos de carreira com um repertório repleto de talentos. O single mais recente do grupo é a música Toma Toma, que foi gravado ao vivo em Salvador com as participações de Gabi Martins e MC Danny.

Fotos de Jacaré e Mari Antunes: