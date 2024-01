Leandra Leal já havia se casado em cerimônia sem convidados; relembre

Leandra Leal celebrou um mês de festa intimista de casamento com Guilherme Burgos na última segunda-feira, 22

Leandra Leal, que celebrou o casamento com o cineasta Guilherme Burgos com uma festa intimista em dezembro, compartilhou fotos inéditas da comemoração para marcar um mês da data na última segunda-feira, 22. Antes de subir ao altar em 2023, a atriz já tinha realizado cerimônia sem convidados com o atual marido para comemorar a união; relembre.

Após engatarem romance em 2019, Leandra Leal e Guilherme Burgos decidiram se casar em 21 de dezembro de 2020 com uma celebração na Praia do Canto, na cidade de Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro. De acordo com informações do colunista Leo Dias, o casal trocou alianças na praia, sem a presença de convidados.

Leandra Leal e o marido teriam mergulhado no mar para dividir um buquê de flores e celebrar a união. Durante a cerimônia, Guilherme Burgos teria fotografado a atriz e, depois do primeiro registro, posicionado a câmera para que capturasse os dois no local. As informações são do portal Metrópoles.

Um ano após a cerimônia, Leandra Leal comemorou a data do casamento nas redes sociais com um clique da celebração enquadrado. “21/12/2020 – 21/12/2021. Os números combinam”, compartilhou junto com o registro, nas redes sociais. Na foto, a atriz aparece com um vestido branco segurando um buquê de flores, de mãos dadas com o cineasta na praia.

Leia também: Leandra Leal mostra novas fotos inéditas de seu casamento intimista

Juntos há quase cinco anos, o casal se conheceu em 2019 durante um cortejo no Dia de Iemanjá, em 2 de fevereiro, como compartilhou Guilherme Burgos em uma declaração para a esposa nas redes sociais. "Caminhando lhe encontrei num cortejo, fazem três anos. Três anos que lhe vi segurando aquela flor. E a multidão sumiu. E só tinha você lá, você e sua flor, a concentração e o agradecimento, e Yemanjá pairando na brisa da força do mar. Rompi minha vergonha e tirei uma foto rápida para tentar congelar aquele momento".

"Minha memória é melhor que a foto, era praia deserta. Fazem três anos e o mundo teve que a partir dali se reinventar. Em mim. O pedido prosperou. Virou caminhada de mãos dadas. E a cada dia meu mundo melhor. E meu sorriso mais verdadeiro. À vida, Yemanjá e a quem for de direito, eu só tenho a agradecer. Você. Te amo. Hoje era dia de estarmos juntos, mas a vida tem suas maneiras e você tá aqui comigo, todo o dia, todos os dias. Viva Iemanjá!", completou o marido de Leandra Leal, em publicação de 2022.