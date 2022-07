Lázaro Ramos relembra parcerias na ficção ao comemorar o 'Dia do Amigo'

O ator Lázaro Ramos comemorou o 'Dia do Amigo' relembrando conversas de seus personagens e seus amigos

CARAS Digital Publicado em 20/07/2022, às 15h03

Nesta quarta-feira, 20, é comemorado o Dia do Amigo, o Lázaro Ramos(43) fez questão de comemorar a data em suas redes sociais.

O ator compartilhou um vídeo de alguns de seus personagens ao lado dos amigos da ficção, e mostrou conversas que eles tiveram, classificando-as como: o conquistador, que se mete em confusão, o irresponsável, quem sempre fica de vela e o sincerão.

"E não é que hoje é o dia do amigo? E eu sempre posto alguma coisa por aqui celebrando algum amigo, mas dessa vez, resolvi me lembrar dos amigos da ficção. Tô curioso pra saber, qual tipo de amigo vocês se identificam? Feliz dia do amigo! #DiaDoAmigo", escreveu eles.

Os fãs adoraram a publicação e contaram quem eles são. "O sincerão", confessou uma seguidora. "A sincerona que se mete na confusão e leva as amigas para o mal caminho", contou outra. "Com certeza o que se mete em confusão, involuntariamente", falou uma terceira.

Confira a publicação de Lázaro Ramos sobre o Dia do Amigo:

Personagem Importante

O ator Lázaro Ramos aproveitou o dia de TBT para lembrar com carinho um de seus trabalhos mais importantes nas telinhas! O marido de Taís Araújo (43) relembrou seu papel na novela Cobras e Lagartos, de João Emanuel Carneiro e dirigida por Wolf Maya, exibida em 2066 na TV Globo. Em seu feed no Instagram, o artista compartilhou uma cena icônica em que seu personagem Foguinho aparece sendo salvo por Omar Pasquim, interpretado por Francisco Cuoco (88).

