Dira Paes compartilha cena emocionante de 'Pantanal' e celebra 'Dia do Amigo': ''Quem também ama esse trio junto?''

Atriz Dira Paes compartilha clique ao lado de Alanis Guillen e Bella Campos, de 'Pantanal', em comemoração ao 'Dia do Amigo'

CARAS Digital Publicado em 20/07/2022, às 13h33

A atriz Dira Paes (53) usou suas redes sociais para celebrar o 'Dia do Amigo', comemorado nesta quarta-feira, 20! A intérprete de Filó na novela das nove Pantanal mostrou que além da profissão, criou laços afetivos com colegas de cena do remake da trama da TV Globo!

Em seus perfis no Instagram e no Twitter, a famosa publicou um clique encantador de uma cena emocionante da produção escrita originalmente por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi. Na imagem, a famosa aparece em um abraço afetuoso com Alanis Guillen (24) e Bella Campos (26), que interpretam Juma Marruá e Rute/Muda, respectivamente.

"E no #DiaDoAmigo, quem também ama esse trio junto? O abraço de Filó foi no improviso e ganhamos sorrisos de verdade para a cena! #Pantanal", escreveu Dira Paes.

Nos comentários do post, os internautas exaltaram o talento e atuação das atrizes. "Eu amo. Na minha cabeça, sou amigo do trio", disse o perfil do Gshow. "Novela que todo mundo ama. Elenco fantástico, a família brasileira agradece", "Fiquei encantada com essa cena", "Parabéns pelo trabalho em cena, estão surpreendentes", "Sim, vocês transbordaram nessa cena e nós sentimos daqui...enxerguei a Dira, Alanis e Bella nessa cena", "Lindas! Maravilhoso! O carinho atravessou a tela e chegou até nós, telespectadores".

Confira a declaração de Dira Paes no 'Dia do Amigo':

Dira Paes relembra primeiro filme, com apenas 15 anos

Em sua conta no Twitter, Dira Paes recordou o início de sua carreira. Ela compartilhou trecho do primeiro filme, e internacional, que fez, A Floresta das Esmeraldas, dirigido por John Boorman, de 1985, no qual interpretou a jovem índia Kachiri."Eu tinha 15 anos. Meu primeiro filme The Emerald Forest, de John Boorman", escreveu ela.

Eu tinha 15 anos Meu primeiro filme « The Emerald Forest », de John Boorman https://t.co/BhuvRNQGf0 — Dira Paes (@DiraPaes) July 20, 2022

