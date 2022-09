Laura Neiva e Chay Suede posam juntos e fãs elogiam: "Só vejo beleza"

A atriz Laura Neiva compartilhou uma foto ao lado do marido, o ator Chay Suede, e se declarou para o amado

CARAS Digital Publicado em 04/09/2022, às 15h21

Laura Neiva (28) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo clique ao lado do marido, o ator Chay Suede(30), na tarde deste domingo, 4.

No registro publicado no feed do Instagram, os dois aparecem em frente ao espelho, em um elevador, usando looks casuais. "Noissss 4ever", declarou a artista na legenda da publicação.

Os seguidores rasgaram elogios ao casal nos comentários. "Só vejo beleza", disse uma internauta. "Lindos demais", escreveu outra. "Casal perfeito", falou uma seguidora. "Dois perfeitos, que Deus abençoe essa linda família", comentou uma fã.

Recentemente, Chay e Laura impressionaram os fãs aos esbanjarem estilo e beleza nas redes sociais. Nos registros, eles aparecem no banheiro e elegeram looks all-black de couro e veludo, e deixaram a sintonia evidente com olhares apaixonados.

Vale lembrar que os atores são pais de Maria (2) e José (9 meses).

Confira a foto de Chay Suede e Laura Neiva:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Laurão (@neivalaura)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!