Larissa Manoela supera trauma com cavalo sete anos após acidente em gravação de novela

Larissa Manoela superou o trauma; em 2015, ela caiu de um cavalo enquanto gravava cenas de 'Cúmplices de um Resgate'

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 13h35

A atriz Larissa Manoela (21) fez uma publicação emocionante em seu perfil no Instagram no último sábado, 29, onde mostrou que voltou a fazer aulas de equitação. Ela sofreu um acidente em 2015, enquanto gravava a novela Cúmplices de um Resgate.

Na época, ela caiu de um cavalo, se machucou e ficou com uma cicatriz na cabeça. Desde então, para Larissa era um desafio voltar a interagir com estes animais, mas sempre foi seu desejo voltar a esse costume e superar o medo.

Larissa mostrou na rede social, cenas lindas do haras onde treinou e mostrou todo seu carinho e dedicação ao lados dos cavalos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Passeio teve direito a relato emocionante e declaração de amor

Na legenda ela abriu o coração: "Tem coisas que a gente não explica. A gente sente, renova, restabelece e supera. Quem me conhece sabe que minha relação com cavalos sempre foi muito forte, desde criança. Depois do acidente tentei, inicialmente consegui para novela, mas regredi e entendi, que precisava de um tempo com os cavalos, de um outro cenário que não me remetesse ao ocorrido de 2016. Eu teria que enfrentar um processo pra retomar o meu contato com eles. Sem pressa, no meu tempo, com a presença de pessoas que pudessem passar a segurança necessária tanto pra mim quanto pra eles e confiando também na conexão que sempre tive com cavalos. Que experiência surreal. Fez meu dia. Acalmou meu coração. Me trouxe paz. Foi minha terapia. Me fez ter esperança de um recomeço da minha história com os cavalos através do carinho, amor, cuidado e paciência. Os cavalos, éguas e potros deles são potentes, inteligentes, dóceis e lindos demais! Estou encantada, com meu coração cheio e já pensando no meu retorno pra seguir progredindo no meu processo pessoal.

Nos comentários, o seu namorado, o ator André Luiz Frambach (25), respondeu: "Eu te amo tanto, admiro tanto sua força, sua vontade de superar os medos e os desafios. Queria ter vivido isso tudo com você, mas em breve poderemos viver isso e muito mais. Vivemos a mesma vida, sonhamos os mesmos sonhos, lutamos a mesma luta. Estamos juntos e somos mais fortes assim. Feliz de ter encontrado essas pessoas tão especiais que puderam te presentear com esse dia incrível, marcante e únido".