Larissa Manoela ganha apoio de famosos ao mostrar bastidores de novo trabalho

Atriz Larissa Manoela exibe detalhes de rotina intensa em novo projeto e recebe mensagens de apoio de Maisa e Mel Maia

Nesta terça-feira, 29, a atriz Larissa Manoela usou as redes sociais para mostrar que está com foco total na reconstrução de seu patrimônio! A artista dividiu detalhes da rotina intensa de trabalho em um novo projeto e recebeu mensagens de apoio de diversos colegas de profissão em meio aos recentes conflitos em sua vida pessoal.

Através do feed de seu perfil oficial no Instagram, Larissa compartilhou um vídeo para mostrar os bastidores da dublagem do filme ‘Trolls 3’. Empolgada com a novidade, a artista filmou toda a sua rotina durante as gravações, desde a maquiagem no carro a caminho do estúdio, até sua marmita no horário de almoço.

“Já estou aqui no estúdio, sem spoilers porque se não perde a graça, mas vou deixar vocês verem um pouquinho desses bastidores só para vocês terem um gostinho do que é dublar, o quanto é mágico e óbvio, verem o resultado final depois na telona do cinema”, Larissa vibrou com seu novo projeto.

Nos comentários, diversas celebridades deixaram mensagens de apoio para a artista: “Tudo Lala Manoelinha”, escreveu a atriz Mel Maia. “Maquiagem no carro sempre salvando”, declarou Maisa. “Ela é boa em tudo né, rapaz? Surreal”, escreveu a influenciadora Lore Souza. A atriz Pathy Dejesus também deixou diversos corações na publicação.

Vale lembrar que Larissa enfrenta um embate com seus pais desde que decidiu participar da administração de sua carreira, que começou ainda na infância, na novela do SBT ‘Carrossel’. A atriz revelou que não tinha acesso aos seus bens e decidiu abrir mão de um patrimônio milionário após romper a relação profissional com os pais.

