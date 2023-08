Ex-funcionária de Larissa Manoela publica desabafo: "Desculpa se te deixei"

Ex-funcionária de Larissa Manoela pede desculpas; ela foi demitida em 2015 pela mãe da atriz

Néiah Lima, ex-assessora da atriz Larissa Manoela, publicou um desabafo nas redes sociais no qual se pronuncia pedindo desculpas para a atriz. Oito anos após ser demitida, ela disse que finalmente teve uma "resposta" sobre o fim da parceria.

"O ano era 2015 E até a pouco tempo me perguntava, se eu fiz tudo de melhor para você, o que deu errado? E a resposta veio após 8 anos. Hoje percebo que meu erro foi querer o melhor pra você, mas entendi rapidamente. “Manda quem pode e obedece quem tem juízo”', começou ela.

Ela então desabafou. "Desculpa se te deixei se não fui forte o suficiente, se em algum momento descontei em você a frustração de um trabalho impecável e feito com todo o meu coração e o fiz em forma de gratidão por tudo o que vocês fizeram pela minha filha. (Nunca foi sobre dinheiro)", declarou ela.

Mostrando coração na declaração, ele mandou uma indireta "O tempo é remédio e ele cura. Só peço a Deus que você não sofra e que tudo se resolva. Você é uma estrela e se depender de nós nunca deixará de brilhar", disse. "Eu não queria ter que ver tudo isso, eu não queria acreditar. Preferia achar que foi outra pessoa, mas hoje descobri que não. Tá difícil entender", encerrou ela.

Maisa Silva usou o Instagram para publicar uma sequência de fotos com Larissa Manoela enaltecer a amizade com a atriz. Na legenda, a apresentadora falou sobre a importância da cantora em sua vida e demonstrou suporte à empresária em meio à crise familiar.

"Nesses 18 anos de profissão, pude conhecer muitos lugares e pessoas especiais. Uma delas eu conheci ainda na infância e nossa amizade e admiração só aumenta com o passar do tempo. @larissamanoela sou fã do seu sorriso, talento, profissionalismo, leveza e do seu coração enorme. Amo você", escreveu na legenda da publicação.