Larissa Manoela fala sobre relação com ex, João Guilherme: "Tenho um carinho"

A atriz Larissa Manoela abriu o jogo sobre sua relação com o ex-namorado, o ator e cantor João Guilherme

Larissa Manoela (21) abriu o jogo sobre sua relação com o ex-namorado, João Guilherme (20) nesta segunda-feira, 30.

Em entrevista ao programa TV Fama, da RedeTV!, a atriz comentou a declaração do cantor, que recentemente disse que ainda amava a ex.

Larissa e João tiveram um relacionamento de pouco mais de um ano. O término aconteceu em 2016. "É uma pessoa por quem eu tenho um carinho. Fez parte de uma fase muito especial da minha vida. Esse amor que ele tem é um amor com carinho e admiração, em respeito a tudo o que ele viveu com as ex-namoradas dele. O que importa é o carinho que fica, as boas lembranças e a amizade", afirmou a atriz.

Atualmente solteira, Larissa também falou sobre sua vida e carreira. Vale lembrar que a atriz é protagonista da novela das 18h da TV Globo, Além da Ilusão. "Estou em uma fase maravilhosa. Habilitada, dona da minha vida, mulher empoderada, sendo feliz e coração batendo, graças a Deus. Isso é o que importa", garantiu.

Clique em família

Larissa Manoela decidiu usar suas redes sociais para se derreter por sua família, em comemoração ao Dia da Família. A atriz publicou um clique onde ela aparece coladinha com os pais, Silvana e Gilberto, dando um belo sorriso para as câmeras, enquanto eles curtiam um evento. "Dia da família. Que sorte a minha ter vocês pra chamar de minha. Amor maior do mundo", declarou ela.