Larissa Manoela emociona fãs ao lamentar morte na família: “Partida repentina”

Neste domingo, 2, Larissa Manoela emocionou seus seguidores ao lamentar em seu Instagram uma morte na sua família. A atriz se emocionou ao anunciar nas redes sociais o falecimento de sua cachorrinha Meghan.

“Impossível descrever a dor que sinto nesse momento. Minha raposinha, minha princesa, minha ‘bencinha’, minha Meghan! Você se foi e eu fiquei em pedacinhos. Eu queria poder ter vivido mais um milhão de momentos ao seu lado, mas os que vivemos foram o suficiente pra você marcar pra sempre o meu coração”, escreveu a artista na postagem repleta de fotos de Larissa e sua pet.

A estrela da novela “Além da Ilusão” ainda escreveu: “Tô tentando entender sua partida repentina. Não consegui me preparar, mesmo sabendo que de uma hora pra outra você poderia nos deixar, eu não quis acreditar. Vivi e proporcionei tudo que estava ao meu alcance pra te fazer feliz e te dar a melhor qualidade de vida possível, mas ainda era muito pouco perto do que você merecida”.

“Agora sei que você cumpriu e viveu tudo que tinha pra viver da melhor forma, e que nesse momento deve estar em um lugar incrível, dando ‘bencinha’ pra todos os seus novos ‘AUmigos’! Você alegrou a minha vida e da nossa família, foi a minha melhor amiga ao lado dos seus irmãos. Estamos todos devastados! Que saudade que você vai fazer. Brilha daí pra mim, receberei daqui todos os dias a sua ‘bencinha’. Te amo pra sempre, meu amor. Descanse em paz”, ainda se emocionou Larissa.

Nos comentários, a amiga de Larissa, Maisa Silva escreveu dando um consolo: “Amiga, meus sentimentos. Ela com certeza tá brincando com meu Pipoca no céu dos ‘doguinhos’. Meu abraço apertado nesse momento. Te amo, fica bem”.

Quem também deixou seu amor para Larissa depois da partida da cachorrinha foi a atriz Mel Maia, que está estrelando a novela “Vai Na Fé”: “Meus sentimentos, Lala”. E a atriz Ingrid Guimarães, que já interpretou a mãe de Larissa no filme “Fala Sério, Mãe”, escreveu: “Meu Deus, que dor”.

