Larissa Manoela compartilha desabafo após se casar sem os pais: "Me esforcei"

Larissa Manoela compartilha desabafo após se casar sem os pais; 2023 foi o ano no qual a atriz rompeu com Silvana Taques e Gilberto Elias

A atriz Larissa Manoela publicou um desabafo nas redes sociais neste sábado (23) no qual refletiu sobre o ano difícil que enfrentou. Ela compartilhou um longo texto sobre mudanças e insinuou que viveu um ano de "decepções".

Vale lembrar que este foi o ano em que a jovem rompeu com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. Ela também acaba de subir ao altar e oficializar sua união com o ator André Luiz Frambach.

"2023 foi um ano em que tive que recomeçar diversas vezes, que vivi decepções, que sofri com os dias pesados, que ralei com os meus processos, que provei do amargo das situações. 2023 foi um ano em que descobri o quanto ainda preciso melhorar, crescer, aprender. Foi um ano em que me esforcei mesmo errando em algumas decisões, arrisquei e não me escondia de nada. 2023 foi um ano em que ser forte foi a minha salvação, mesmo com o choro engolido, mesmo com o medo batendo na porta, eu fui forte e não deixei de viver os meus momentos", dizia o texto compartilhado pela atriz.

Ao final, Larissa Manoela ainda se apegou à sua fé. "E deus honrou suas promessas em minha vida", acrescentou ela mostrando que estava satisfeita com as mudanças.

Pais também se pronunciaram

Os pais da atriz, Silvana Taques e Gilberto Elias quebraram o silêncio e decidiram se manifestar sobre o casamento. Em uma nota compartilhada por sua equipe jurídica ao Gshow, eles contaram que não foram convidados e descobriram a cerimônia através das redes sociais. Nesta sexta-feira, 22, o pai de Larissa também fez um desabafo nas redes sociais por meio de mensagem enigmática.

“Definir saudade? Não consigo. É um dos sentimentos mais avassaladores que existem. Como se descreve o vazio? O silêncio? A ausência? O pedaço de nós que se ausentou?”.