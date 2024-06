Com vídeo super fofo entre o casal, Larissa Manoela comemora 6 meses de casamento com André Luiz Frambach e se declara para o amado; veja!

A atriz Larissa Manoela está completando seis meses de casamento com o ator André Luiz Frambach! Nesta segunda-feira, 17, a artista compartilhou um vídeo encantador do casal, que curtiu um dia de praia juntinhos, e aproveitou para celebrar essa data tão especial com seus seguidores.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa apareceu agarradinha em seu amado, enquanto juntos eles curtiam um banho de sol e um refresco no mar. No vídeo, Larissa e André esbajaram fofura ao fazerem caras e bocas para a câmera, além de trocarem carícias.

Na legenda, a atriz fez questão de se declarar para o marido e celebrar seus seis meses de união. "Nossa história de amor é a minha favorita. E não porque ela é como as de conto de fadas que são perfeitas e terminam com um final feliz. 1º porque a nossa não existe um fim e 2º porque ela é sim per (feita) pra nós. Porque nós escolhemos contá-la dia após dia e por isso ela continua a ser escrita. Há 6 meses escrevemos nosso capítulo favorito até agora. Dizem que casar não é só maravilhas. A gente passa por altos e baixos mas a gente escolhe passar por isso junto e aí eu penso, isso não é uma maravilha? Sorte de quem encontra sua diferente metade até porque se fôssemos iguais que graça teria?", iniciou Larissa.

E continuou: "Temos sim muitos pontos em comum mas estamos certos de que se um dia encontrássemos alguém como nós não nos aguentaríamos hahahah. E é por isso que a gente se escolhe na diferença também. A gente vive. A gente sonha. A gente luta. A gente ama! E como ama. Ama até os pontos negativos porque aprendemos com os nossos erros e queremos sempre nos tornar seres humanos melhores. Amamos cada detalhe. Cada segundo. Cada instante! Viver a vida contigo é benção e agradecer por ela todos os dias é prioridade. TE AMO INFINITO".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Larissa Manoela e André Luiz Frambach se casaram em dezembro de 2023. O casal decidiu celebrar sua união com uma cerimônia secreta e intimista apenas para pessoas mais próximas.

Larissa Manoela comemora estreia de Maisa Silva em novela da Globo

A atriz Larissa Manoela usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 16, para celebrar a nova conquista da amiga, Maisa Silva, nova contratada da TV Globo. A ex-Carrossel estará na próxima novela das seis, 'Garota do Momento', de Alessandra Poggi.

Extremamente animada com a novidade incrível, Larissa fez questão de parabenizar Maisa. Em seu perfil no X, antigo Twitter, a eterna Maria Joaquina ressaltou o quanto torce para o sucesso da nova global.

"Tão feliz por você! Certeza que vai ser lindo e você vai entregar tudo de si como sempre faz. Tô sempre na torcida por você e você sabe! Agora chegou a minha vez de te acompanhar numa novela de época assim como você fez comigo em 2022. Te amo, Ma! VOA!", declarou Larissa Manoela.

Mais cedo, Maisa revelou a notícia do novo passo em sua carreira profissional através de um vídeo: "Finalmente posso contar para vocês que: Sim, eu vou fazer a próxima novela das seis da Globo", disse ela, sem contar mais detalhes.