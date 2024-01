Larissa Manoela abre álbum de fotos na praia com o marido: "Paraíso"

Larissa Manoela aproveita dia de praia com seu marido, André Luiz Frambach, e abre álbum de fotos do passeio aos seus seguidores; confira!

A atriz Larissa Manoela está aproveitando ao máximo sua vida de recém-casada. Nesta segunda-feira, 18, a artista compartilhou um álbum de fotos de um delicioso dia de praia no Rio de Janeiro ao lado de seu marido, o ator André Luiz Frambach, com quem se casou em dezembro de 2023.

Em seu perfil oficial do Instagram, a musa surgiu de biquíni azul e exibiu seu lindo corpão ao posar em frente ao mar. A sua publicação ainda contou com um maravilhoso clique do casal, que apareceu agarradinho enquanto renovava seu bronzeado no sol.

Na legenda da publicação, Larissa se declarou para seu amado. "Moro no paraíso com o amor da minha vida", disse ela. Nos comentários, seus seguidores logo deixaram lindas mensagens para a dupla. "Lindos, aproveitem", escreveu Maisa Silva. "Lindos", declarou um internauta.

Outros ainda não pouparam elogios para atriz, que apareceu deslumbrante no álbum. "Cada dia que se passa, Larissa está mais linda e radiante", disse um fã. "Você + praia = match perfeito", declarou outro. "A praia fica ainda mais linda com você", escreveu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Larissa Manoela abre o jogo sobre boatos de gravidez

No último dia 2, Larissa Manoela finalmente se pronunciou sobre as especulações de gravidez, que ganharam força depois que a atriz compartilhou uma foto em que seu marido, o ator André Luiz Frambach, apareceu com a mão na barriga da esposa

Por meio de seu perfil oficial no X, o antigo Twitter, Larissa trouxe o assunto a tona ao comentar algumas especulações sobre seu casamento: “Sinto em informar que vocês ainda não acertaram como ficou o meu nome de casada”, disse a atriz, que oficializou sua união com o marido em uma cerimônia secreta no mês passado.

Na sequência, a morena aproveitou para esclarecer os rumores de uma suposta gravidez: “E tem mais, se antes de estar casada todo ano diziam que eu estava grávida imagina agora”, iniciou. “A verdade é que quando acontecer eu certamente serei a primeira a falar”, Larissa negou os boatos sobre a chegada de um possível herdeiro. “Vai vir no tempo que eu e meu marido quisermos! Então parem de criar teorias!”, ela finalizou a declaração