Klebber Toledo celebra seu aniversário trabalhando: ''Uma das coisas que eu mais amo fazer''

Klebber Toledo celebrou seu aniversário publicando um vídeo de divulgação de sua mais nova série, 'Maldivas'

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 17h30

Nesta terça-feira, 14, Klebber Toledo está completando 36 anos de vida e decidiu celebrar de um jeito um pouco diferente do convencional, trabalhando.

O ator então publicou um vídeo em suas redes onde ele aparece sensualizando para as lentes das câmeras, usando um look 'all black', divulgando o seu personagem em Maldivas, a mais nova série brasileira da Netflix que estreia na próxima quarta-feira, 15.

Na legenda, ele falou com carinho dessa nova fase de sua vida pessoal e profissional: "Sim, hoje é meu aniversário... e por que não começar o meu dia com uma das coisas que eu mais amo fazer? Meu trabalho. Vou postar várias coisas ao longo do dia pois ontem tivemos a nossa pré-estreia de Maldivas essa série tão esperada e que eu tenho certeza que todos vão maratonar. Amanhã Maldivas estreia na Netflix pra vocês".

Rapidamente, os seguidores do artista aproveitaram os comentários para parabenizá-lo: "Lindo! Parabéns!", disse um. "Representou muito!", falou outro. "Sempre arrasando!", escreveu um terceiro.

Camila Queiroz celebra aniversário de Klebber Toledo

Mais cedo, Camila Queiroz (28) celebrou o aniversário do marido, Klebber Toledo, fazendo uma linda homenagem na web.

"É seu aniversário meu amor, celebro sua vida, nosso encontro. Você torna esse mundo um lugar melhor de se viver todos os dias com a sua bondade, seu coração, sua luz e sua grandeza. Você me inspira e me ensina a ser uma pessoa melhor", escreveu ela na ocasião.

Confira o post de Klebber Toledo celebrando seu aniversário: