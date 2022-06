Klebber Toledo recebe linda homenagem de aniversário de Camila Queiroz: ''Me inspira''

Completando 36 anos, Klebber Toledo ganha declaração da esposa, Camila Queiroz

Nesta terça-feira, 14, Klebber Toledo está completando 36 anos de vida, e claro que Camila Queiroz (28) usou as suas redes sociais para se declarar ao marido.

Relembrando vários registros, a atriz emocionou ao prestar uma homenagem para o amado.

"É seu aniversário meu amor, celebro sua vida, nosso encontro. Você torna esse mundo um lugar melhor de se viver todos os dias com a sua bondade, seu coração, sua luz e sua grandeza. Você me inspira e me ensina a ser uma pessoa melhor", disse ela.

Na sequência, a artista rasgou elogios para o ator. "Me sinto abençoada por ser sua mulher, companheira e por ter a chance de acordar todos os dias ao seu lado. Como você é lindo, inteligente, parceiro, como te admiro, como te amo! Feliz aniversário!! Com muito amor, Mimi", concluiu.

Vale lembrar que o último domingo, 12, o casal trocou declarações de amor para celebrar o Dia dos Namorados.

