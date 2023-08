Klara Castanho celebra retorno de seu podcast: "Morrendo de saudades"

A atriz Klara Castanho retorna com seu podcast Sem Nome Pod com look super estiloso; confira fotos!

A atriz Klara Castanho está de volta com seu podcast Sem Nome Pod, do qual ela apresentava ao lado da atriz e influenciadora digital Fernanda Concón desde o início do ano. A produção retorna para uma segunda temporada e ganhou celebração de sua host!

Nesta sexta-feira, 18, Klara celebrou o retorno do programa ao abrir álbum de fotos dos bastidores. Na publicação, ela aparece com look impecável e em momentos descontraídos ao se arrumar para o programa.

"E ESTAMOS DE VOLTA!!! Dia 23/08 a nova temporada do Sem Nome Pode se inicia. Eu tava morrendo de saudade!!!", escreveu a atriz na legenda da publicação. E vários de seus fãs comemoraram o retorno nos comentários.

"EBAAAA, único podcast que acompanho haha amo vocêss", escreveu seguidor. "Uhull vai ser incrível", disse outro. "VEM AI", brincou mais um. Outros já não perderam a oportunidade de enaltecer a beleza de Klara. "Adorei a roupa", disparou admirador. "Gatinha", enalteceu outro.

Em sua primeira temporada, o podcast recebeu diversos convidados famosos. Entre eles estavam: Maisa Silva, Thalita Rebouças, Duda Beat, Fatou N'Diaye, Whindersson Nunes, Renata Corrêa, Carol Gattaz e Manu Gavassi.

Viih Tube é contratada pelo PodDelas

Klara Castanho não é a única famosa com novo projeto de podcast! Recentemente, a influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube também iniciou a sua própria jornada nos programas de áudio. A mãe de Lua di Felice, fruto de seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer, foi convidada para comandar um novo programa.

Junto da influenciadora Tata Estaniecki, Viih passa a comandar o MaterniDelas, um programa só sobre maternidade. A dupla convida várias mamães famosas para conversar sobre os mais diversos assuntos no espaço.

“Sempre fui fã do PodDelas, obrigada pela oportunidade Tata, tô feliz demais! Amanhã é minha estreia lá, fui contratada! Que Chic!”, escreveu a ex-sister, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. O perfil do programa também fez uma postagem celebrando a nova integrante.

“Seja bem-vinda ao time, Viih Tube! Nossa nova contratada! Quem aí acertou?”, perguntaram. Além das duas apresentadoras e a mãe de Lua, o programa também conta com a participação do influenciador Lucas Rangel, que apresenta um quadro entrando na casa de famosos.