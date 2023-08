Viih Tube é contratada pelo PodDelas, de Tata Estaniecki e Bruna Unzueta

Influenciadora digital Viih Tube fará parte do programa de podcasts de Tata Estaniecki Cocielo e Bruna Unzueta

Mais nova contratada! A influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 21, Viih Tube, fará parte do elenco que integra o PodDelas. O programa de podcast com convidados comandado pelas influenciadoras e apresentadoras Tata Estaniecki Cocielo e Bruna Unzueta, agora contará com mais uma integrante.

“Sempre fui fã do PodDelas, obrigada pela oportunidade Tata, tô feliz demais! Amanhã é minha estreia lá, fui contratada! Que Chic!”, escreveu a ex-sister, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. O perfil do programa também fez uma postagem celebrando a nova integrante.

“Seja bem-vinda ao time, Viih Tube! Nossa nova contratada! Quem aí acertou?”, perguntaram. Além das duas apresentadoras e a mãe de Lua, o programa também conta com a participação de Lucas Rangel, que apresenta um quadro entrando na casa de famosos. Ainda não se tem muitos detalhes do que Viih fará, mas a estreia está marcada para amanhã, sexta-feira, 4.

Viih Tube fala sobre a relação de Lua com a babá

A influencer Viih Tube aproveitou o dia para responder uma caixinha de perguntas e conversar com os seus seguidores e falou sobre a babá que contratou para ajudar nos cuidados de sua filha de 3 meses, Lua Di Felice. A ex-BBB explicou no relato que foi difícil encontrar uma profissional que atendesse aos seus pré-requisitos, mas que achou alguém que faz a Lua e ela se sentirem seguras.

"Ela está acostumando com a babá?", perguntou a seguidora na caixinha de perguntas, tendo a seguinte resposta da influenciadora: "Ela ama a babá dela! Eu fui meio chata até achar alguém que eu confiasse. Porque é quem vai cuidar da pessoa mais importante pra mim no mundo! E queria alguém que além de confiar eu sentisse que trabalha com amor, que conversa com a minha filha, interage, cria laços sim! Porque minha filha merece amor de todos a sua volta! E quero ver ela sempre feliz. Hoje eu e ela amamos a babá. Dá pra ver que ela se sente segura com ela e eu também me sinto", relatou a empresária.