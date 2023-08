Viih Tube fala sobre relação da primeira filha, Lua, com a babá: “Fui meio chata”

Viih Tube aproveitou a tarde desta quarta-feira, 02, para responder algumas perguntas de seus seguidores

A influencer Viih Tube nesta quarta-feira, 02, aproveitou o dia para responder uma caixinha de perguntas e conversar com os seus seguidores e falou sobre a babá que contratou para ajudar nos cuidados de sua filha de 3 meses, Lua Di Felice. A ex-BBB explicou no relato que foi difícil encontrar uma profissional que atendesse aos seus pré-requisitos, mas que achou alguém que faz a Lua e ela se sentirem seguras.

"Ela está acostumando com a babá?", perguntou a seguidora na caixinha de perguntas, tendo a seguinte resposta da influenciadora:

"Ela ama a babá dela! Eu fui meio chata até achar alguém que eu confiasse. Porque é quem vai cuidar da pessoa mais importante pra mim no mundo! E queria alguém que além de confiar eu sentisse que trabalha com amo, que conversa com a minha filha, interage, cria laços sim! Porque minha filha merece amor de todos a sua volta! E quero ver ela sempre feliz. Hoje eu e ela amamos a babá. Dá pra ver que ela se sente segura com ela e eu também me sinto", relatou a empresária.

Em uma outra caixa de perguntas feita em seus stories do Instagram, a ex-BBB 21 foi questionada por um seguidor sobre a amamentação com sonda, que ela usa para complementar a nutrição de sua filha. Viih afirmou que nunca vai conseguir parar de usar o método para alimentar Lua.

"Gente, eu nunca vou conseguir amamentar sem a sonda. Infelizmente, só consigo amamentar sem a sonda em momentos que não é para nutrir a minha filha. Então, ela tá com um solucinho, eu coloco ela para passar [o soluço]. Ela quer dormir, eu ponho para acalentar. Ela tá chorando, tá com alguma coisinha, ela vai para o peito. Ela acaba levando leite, mas não é para encher a barriga dela", explicou a influenciadora.

Viih Tube encanta ao posar com Lua em fotos inéditas

A mamãe coruja Viih Tube encheu seu feed de amor na noite de terça-feira, 01, ao compartilhar novas fotos com a sua filha Lua Di Felice, fruto de seu relacionamento com o também ex-BBB Eliezer.

Nos cliques encantadores, publicados em sua conta oficial do Instagram, a influenciadora digital surgiu com a pequena de apenas três meses no colo. A bebê esbanjou fofura e chamou atenção dos fãs ao posar sorridente.