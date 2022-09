Kim Kardashian surpreende seus seguidores ao posar com Hillary Clinton

A influenciadora Kim Kardashian publicou uma foto em suas redes sociais na qual posava com a ex-primeira-dama americana Hillary Clinton

16/09/2022

Nesta sexta-feira, 16, Kim Kardashian (41) compartilhou em seu Instagram uma foto de um encontro poderoso que teve com a ex-primeira-dama americana Hillary Clinton (74).

Na foto publicada, a influenciadora aparecia com um sobretudo preto e botas verdes. A ex-candidata a presidência dos Estados Unidos usava um terninho cinza com uma camisa preta por baixo. A filha de Hillary, Chelsea Clinton (41) também apareceu no clique usando camiseta preta e uma saia verde-escura.

Kim Kardashian foi uma das convidadas no novo programa de Hillary e Chelsea chamado Gutsy Women (Mulheres Corajosas). A série documental é baseada no livro The Book of Gutsy Women: Favourite Stories of Courage and Resilience (O Livro das Mulheres Corajosas: Histórias Favoritas de Coragem e Resiliência), escrito pela ex-primeira dama e sua filha.

“Eu estou animada de fazer parte da incrível jornada de Hillary Clinton e Chelsea Clinton para descobrir o que realmente significa ser corajosa”, escreveu a futura advogada na legenda da postagem.

A foto com a personalidade política dividiu os seguidores de Kim. "Uma dessas 3 será presidente um dia. Qual delas?", escreveu um fã. Porém, outro seguidor comentou: "Uau, isso é decepcionante".

Em janeiro deste ano, o trio se encontrou em uma cafeteria em Los Angeles para discutir a participação de Kim na série.

Processada?

Kim Kardashian e seu ex-cunhado Scott Disick estão sendo processados em 40 milhões de dólares (cerca de 209 milhões de reais).

A empresária e o ex de Kourtney Kardashian promoveram em suas redes sociais prêmios de luxo que supostamente faziam parte de um golpe de loteria falso.